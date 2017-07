राहुल गांधी का कटाक्ष- नरेंद्र मोदी सरकार को गणित सीखने की जरूरत, पी चिदंबरम ने भी साधा निशाना

विपक्षी दल कांग्रेस ने आरबीआई द्वारा नोटबंदी के दौरान जमा किए गए 500 और 1000 के पुराने नोटों के आंकड़ों की जानकारी ना देने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को गणित सीखने की जरूरत है। वहीं पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने बैंकों द्वारा और नोट गिनने की मशीन की खरीदारी पर सवाल उठाए। बता दें कि बीते बुधवार (12 जुलाई, 2017) को रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने संसद की स्थाई समिति से कहा कि वो अभी इसके सही आंकड़े नहीं बता सकते कि नोटबंदी के दौरान बैंकों में कुल कितने पुराने नोट जमा हुए। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा नोटबंदी के समय 17.7 लाख करोड़ की मुद्रा बाजार में थी जिसमें से ज्यादातर 500 और 1000 के नोट थे। लेकिन इसमें कितना नोट वापस आया वो इसका जवाब नहीं दे सके। पिछले साल 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर होने की घोषणा की थी। समिति के समक्ष उर्जित पटेल ने आगे कहा कि अधिकारियों द्वारा नोटों की गिनती अभी भी जारी है। हालांकि उन्होंने इसकी निश्चित तिथि बताने से इंकार कर दिया ये कब तक पूरी होगी।

पटेल ने ऐसा तब कहा जब एक अधिकारी ने उनसे अगले साल मार्च तक गिनती पूरी होने की बात पूछी थी। पटेल के इसी बयान के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष ने गुरुवार को (13 जुलाई, 2017) प्रधानमंत्री ऑफिस पर निशाना साधा। और ट्वीट कर लिखा, ‘भारत सरकार गणित टीचर की तलाश कर रही है। प्लीज नौकरी के लिए पीएमओ और एएसएपी में आवेदन करें।’ बता दें कि सेंट्रल बैंक अभी तक ये नहीं बता सका है कि नोटबंदी के बाद कितने पुराने नोट बैंकों में जमा किए और कितने नोटों को बदला गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने आरबीआई पर निशाना साधते हुए कहा कि बैंक नोटबंदी के इतने महीने बाद पुराने नोटों की गिनती के लिए मशीनें खरीद रहा है। क्या आरबीआई ने लीज के बारे में नहीं सुना है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 14, 2017 10:06 am