नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर होने के बाद अब कुछ दिन की छुट्टी पर जाएंगे राहुल गांधी

कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी। PTI Photo by Manvender Vashist

कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों में काफी एक्टिव देखे गए। संसद हो या फिर जनसभा राहुल की मौजूदगी हर जगह थी। लगभग हर प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल उन्होंने किया। लगभग दो-तीन हफ्ते तक पीएम मोदी पर करारा हमला करने के बाद अब राहुल गांधी ब्रेक लेने वाले हैं। इंडियन एक्सप्रेस को जानकारी मिली है कि राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बाहर जाने वाले हैं। फिलहाल यह जानकारी नहीं है कि वह कहां जाएंगे। इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी दिल्ली में नहीं है। माना जा रहा है कि राहुल नए साल का जश्न मनाने के लिए अपनी मां को ज्वाइन कर सकते हैं।

गौरतलब है कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने नोटबंदी के लिए विरोध प्रदर्शन में बाकी नेताओं और पार्टियों का साथ दिया। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ-साथ कुछ जनसभाओं में भी पीएम मोदी को ‘भ्रष्टाचारी’ कहा। राहुल ने सहारा-बिरला की डायरी का सहारा लेकर पीएम को घेरने की कोशिश की थी। लेकिन उसमें कांग्रेस नेता शीला दीक्षित का नाम आने पर उनकी काफी किरकिरी हुई थी। यहां तक की शीला ने भी राहुल द्वारा दिखाए गए कागजातों को फर्जी बताया था। हालांकि, बाद में शीला और राहुल ने स्वतंत्र जांच के लिए आगे आने की बात कही थी।

राहुल गांधी के भूंकप वाले बयान की भी पिछले दिनों काफी चर्चा हुई। दरअसल 9 दिसंबर को राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र लोकसभा में आने से डर रहे हैं, मैं जब बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। राहुल गांधी ने कहा था, “प्रधानमंत्री लोकसभा में आने से डर रहे है और सदन में आकर हमसे बहस करें। मुझे बोलने से रोका जा रहा है। नोटबंदी इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है और मैं जब बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा।’

First Published on December 31, 2016 8:27 am