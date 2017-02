पीएम मोदी के ‘बाथरूम में रेनकोट’ वाले बयान पर भड़के राहुल गांधी, बताया शर्मनाक

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘बाथरूम में रेनकोट’ वाले बयान की निंदा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। बुधवार (8 फरवरी) की रात को राहुल ने ट्विटर पर लिखा, ‘प्रधानमंत्री ने किसी और तुलना में कहीं ज्यादा खुद ही पद की गरिमा की गिराई है, आज के घटनाक्रम दुखद, स्पष्ट रूप से शर्मनाक हैं।’ इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा कि जब कोई प्रधानमंत्री अपने से पिछले और सीनियर नेता के बारे में ऐसा कहता है तो वह संसद और देश के गौरव को नुकसान पहुंचाता है।

गौरतलब है कि बुधवार को राज्यसभा में बोलते हुए हुए पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के लिए एक टिप्पणी की थी। जिसपर कांग्रेस के सभी सांसद भड़क गए थे। मोदी ने नोटबंदी को संगठित एवं कानूनी लूट का उदाहरण बताने के बयान को लेकर कहा कि मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में इतना सब कुछ हुआ लेकिन उनके ऊपर कोई दाग तक नहीं लगा और ‘बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने की कला डॉ. साहब’ ही जानते हैं और कोई नहीं जानता।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा था कि हर बात में विरोध ठीक नहीं है और कांग्रेस किसी भी रूप में पराजय स्वीकार हीं नहीं करना चाहती.. यह कब तक चलेगा।

इसपर कांग्रेस के सांसदों ने वॉक आउट कर दिया था। उन्होंने पीएम के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। साथ ही कहा गया था कि कांग्रेस संसद में मोदी के भाषण का बहिष्कार करेगी। ट्विटर पर पीएम मोदी के बयान पर तरह-तरह के रिएक्शन आ रहे थे। कई लोग मोदी के बयान को ठीक बता रहे थे तो कई ऐसे भी थे जो उसकी निंदा कर रहे थे।

First Published on February 9, 2017 7:21 am