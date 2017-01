नरेंद्र मोदी के दफ्तर पहुँच गई राधामोहन सिंह की एक तस्वीर, तब से किसी को फोटो नहीं खींचने दे रहे मंत्री जी

केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह इन दिनों किसी को अपनी तस्वीर लेने की इजाजत नहीं देते। कोई उनकी तस्वीर लेने की कोशिश भी करता है तो मंत्री जी गुस्सा हो जाते हैं। कुछ लोगों को फोटो लेता देखकर तो वह इतना गुस्सा हो गए कि अपने स्टाफ को बोलकर उसके द्वारा क्लिक की गई सभी फोटो को डिलीट तक करवा दिया। दरअसल, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। इंडियन एक्सप्रेस ने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से पता लगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राधामोहन सिंह की एक तस्वीर के पहुंचने के बाद यह सब शुरू हुआ था। उस फोटो में राधामोहन सिंह अपने मंत्रालय के अधिकारियों से बात करते हुए आराम से पैरों को स्टूल पर रखकर बैठे हुए थे। तब से राधा मोहन सिंह ज्यादा सतर्क हो गए। अब वह अपनी तरफ आने वाले हर कैमरे की तरफ ध्यान देते हैं। राधामोहन सिंह मोदी सरकार में केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं।

गौरतलब है कि मोदी अपने मंत्रियों के काम पर पूरी नजर रखते हैं। वह वक्त-वक्त पर सबका रिपोर्ट कार्ड भी मांगते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर नवंबर में भी उन्होंने सभी केंद्रीय मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी। इसके अलावा सबके काम का ब्योरा भी मांगा गया था।

मोहन करते रहे हैं मोदी की तारीफ: राधा मोहन सिंह मोदी के फैसलों की तारीफ कई बार कर चुके हैं। 12 नवंबर को उन्होंने नोटबंदी पर बयान दिया था। राधामोहन ने केंद्र सरकार द्वारा 500 एवं 1000 के नोट बंद करना कालेधन पर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था कि इस निर्णय के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल कालाधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ अभियान छेड़ा। 500, 1000 के नोट बंद करना कालाधन के खिलाफ ताबूत में आखिरी कील ठोकने के समान साबित होगा।

First Published on January 27, 2017 8:56 am