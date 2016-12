ब्रेड से कैंसर मामला: जेपी नड्डा ने दिया था जांच का ऑर्डर, 7 महीने बाद FSSAI ने कहा- कोई जानकारी नहीं है

Deepak Patel| ब्रेड, बन, बर्गर और पिज्‍जा में मिले कैंसर के तत्वों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 23 मई को जांच करवाने के आदेश दिए थे। उनकी तरफ से बताया गया था कि फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथोरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) को उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं लेकिन अब डाली गई एक आरटीआई में FSSAI ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी जांच के आदेश के बारे में नहीं पता और अबतक कोई जांच भी नहीं की गई है। लेकिन जांच को लेकर मंत्रालय और FSSAI आमने-सामने खड़े नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा के ऑफिस से जानकारी मिली है कि उनके पास रिपोर्ट आ गई है और उसमें साफ हुआ है कि ब्रेड में मानकों के आधर पर पोटेशियम ब्रोमेट का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन FSSAI का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी। FSSAI के मुताबिक उन्होंने एक पन्ने का जवाब भेजा था। लेकिन अबतक कोई जांच नहीं हुई है।

इंडियन एक्सप्रेस को जानकारी मिली है कि यह जानकारी FSSAI के स्टेंडर्ड डिविजन के वैज्ञानिक राजेश कुमार ने दी है। जांच की जानकारी लेने के लिए जेपी नड्डा के नाम RTI लगाई गई थी। उसे FSSAI के एसिसटेंट डायरेक्टर एस अनूप को ट्रांसफर कर दिया गया।

गौरतलब है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट(सीएसई) की जांच में ब्रेड में कैंसर पैदा करने वाले तत्‍व पाए गए थे। सीएसई की जांच के अनुसार ब्रेड, बन, रेडी टू ईट बर्गर और पिज्‍जा के 38 लोकप्रिय ब्रांड में से 80 प्रतिशत में पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट पाया गया था। पोटेशियम ब्रोमेट तत्‍व कैंसर कारक है जबकि आयोडेट से थायराइड की बीमारियां होती हैं। जांच के अनुसार ब्रेड के भारतीय उत्‍पादक आटे में पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडेट का इस्‍तेमाल करते थे। जून में पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल को बैन कर दिया गया लेकिन अब भी पोटेशियम आयोडेट का इस्तेमाल हो रहा है। FSSAI का कहना है कि लोग आयोडीन वाले नमक को भी तो खाते हैं। लेकिन वह ऑस्‍ट्रेलिया, न्‍यूजीलैंड, ब्रिटेन और यूरोपियन संघ में प्रतिबंधित है।

रिपोर्ट में कहा गया था कि KFC, Pizza Hut, Domino, Subway और McDonald जो बर्गर और ब्रेड से बनी चीजें बेच रहे हैं उसमें पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट का इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट में सीएसई ने बताया था कि ब्रेड के 38 ब्रांड्स के 84 प्रतिशत प्रोडक्ट्स में केंसर कारक तत्व मिले थे। 1966 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पोटेशियम आयोडेट के इस्तेमाल पर रोक लगाने को गलत बताकर उसपर बैन लगाने की बात कही थी।

First Published on December 25, 2016 8:28 am