पीएम मोदी ने दी सांसद ई अहमद को श्रद्धांजलि, कहा- मुस्लिम समुदाय के सशक्तिकरण के लिए किए जाएंगे याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद एवं आईयूएमएल के नेता ई. अहमद के निधन पर शोक प्रकट किया। वह सांसद अहमद को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर भी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर भी ई अहमद को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय के सशक्तिकरण के लिए अहमद के प्रयासों को याद रखा जाएगा। पीएम मोदी ने लिखा, “ई अहमद के निधन की खबर से दुखी हूं। वह एक दिग्गज नेता था जिन्होंने लगन से इस देश की सेवा की। मेरी संवेदना उनके साथ है।”

अगले ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, “केरल के विकास में ई अहमद का बड़ा योगदान रहा। पश्चिमी एशिया के साथ भारत के रिश्ते मजबूत करने में भी उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। मुस्लिम समुदाय की उन्नति के लिए किए गए उनके लगातार प्रयास भी याद रखे जाएंगे।” 78 वर्षीय अहमद का दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मंगलवार देर रात निधन हो गया था। केरल के मल्लपुरम से सांसद अहमद को मंगलवार को उस समय दिल का दौरा पड़ा था जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्हें अपराह्न ढाई बजे आरएमएल ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में भर्ती कराया गया था जहां उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया था और उन्होंने यहीं अंतिम सांस ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के अलावा अन्य पार्टी नेता मंगलवार देर रात अस्पताल पहुंचे और उन्होंने अहमद के परिवार से मुलाकात की। अहमद के परिवार ने आरोप लगाया था कि उन्हें नेता से मिलने नहीं दिया गया।

First Published on February 1, 2017 11:22 am