गिफ्ट को कानूनी रूप से की गई कमाई के रूप में नहीं गिना सकते पब्लिक सर्वेंट: सुप्रीम कोर्ट

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही शशिकला को 4 साल जेल की सजा सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्माचारी की मिलने वाले तोहफों को लेकर भी सख्त संदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट खुद को मिलने वाले तोहफों को कानूनी आय में नहीं गिना सकते। शशिकला और जयललिता के आय से अधिक संपत्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता द्वारा अपने जन्मदिन पर स्वीकार 2.15 करोड़ रुपए मूल्य के नकदी और तोहफे को कानूनी आय नहीं माना जा सकता।

शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के निष्कर्षों के साथ सहमति जताई। न्यायालय ने जयललिता की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 2.15 करोड़ रुपए की राशि और विदेश से भेजी गई 77.52 लाख रुपए की रकम जो उन्होंने 1992 में जन्मदिन के तोहफे के तौर पर स्वीकार की थी, इसे उनकी कानूनी आय समझा जाना चाहिए। अदालत ने गौर किया कि ये तोहफा जेवर, नकदी, डिमांड ड्राफ्ट, चांदी की वस्तु, सिल्क की साड़ी और फ्रेम्ड पोर्टेट के रूप में था जो उन्हें जन्मदिन के अवसर पर मिला था।

जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस अमिताव रॉय की खंडपीठ ने कहा, ‘‘आईपीसी में धारा 161 से 165 ए को शामिल किए जाने और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के मद्देनजर जिन तोहफों के बारे में दावा किया गया है वे उनके पद और उससे जुड़ी भूमिका की वजह से न सिर्फ कानून द्वारा निषिद्ध हैं बल्कि अपराध भी है।’’ न्यायालय ने कहा, ‘‘किसी भी तरीके से किसी भी रूप में उस अवधि के दौरान जयललिता को दिए गए तोहफों को इस कानून के उद्देश्यों और इसके पीछे के तर्कों को देखते हुए आय के कानूनी स्रोत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।’’

First Published on February 16, 2017 8:33 am