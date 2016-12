संबंध बनाया, गर्भवती किया, शादी की बात आई तो चलती ट्रेन से फेंक दिया, आरोपी “बॉयफ्रेंड” फरार

अपने कथित बॉयफ्रेंड द्वारा ट्रेन से फेंके जाने के बाद एक 36 वर्षीय गर्भवती महिला जिंदगी और मौत से लड़ रही है। कोलकाता के मालदा में ट्रेन से फेंके जाने के कारण उसका एक हाथ कट गया है। घटना के बाद बॉयफ्रेंड फरार है। मंगलवार को मालदा जा रही कटिहार एक्सप्रेस जैसे ही दोपहर को शामसी स्टेशन से निकली लोगों ने जोर की चीख सुनी। रेलवे अधिकारी और पुलिस जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक महिला रेलवे ट्रैक पर पड़ी है और उसके शरीर से लगातार खून बह रहा है। इसके बाद महिला को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और वहां से मालदा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

महिला के परिवारजनों ने आशिम मोंडल पर रेप के अलावा कई आरोप लगाए हैं। उसकी मां ने कहा कि मेरी बेटी इस शख्स के साथ संबंध में थी और इसके बाद वह गर्भवती हो गई। जब हमने उससे लड़की से शादी करने को कहा तो वह मुकर गया। हमने 16 दिसंबर को उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। जब उसे इसका पता चला तो उसने आकर हमसे यह कहते हुए माफी मांग ली कि वह पीड़िता से शादी करेगा। हमें नहीं पता था कि वह हमारी बेटी को मारने की साजिश रच रहा है।

पीड़िता के परिवार के मुताबिक मंगलवार को मोंडल उनके घर आया और लड़की को घुमाने ले जाने को कहा। पीड़िता की मां ने कहा, हमें लगा वह कुछ वक्त के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन उसने उसे ट्रेन से फेंक दिया। हम चाहते हैं कि उसे सख्त सजा हो। वहीं आरोपी के परिवार ने इन आरोपों का खंडन किया है। जबकि चंचोल के एसडीपीओ अभिषेक मजूमदार ने कहा कि हमें एक अन्य केस में इस शख्स की तलाश थी, लेकिन उसे अब तक पकड़ा नहीं गया है।

बता दें कि इससे पहले 3 दिसंबर को वाराणसी में शिवपुर रेलवे स्टेशन के पास प्रेमी ने चलती ट्रेन से प्रेमिका को नीचे फेंक दिया था। युवती को गंभीर हालत में पं. दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बेहोश पड़ी युवती को देख ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी थी। होश में आने के बाद युवती ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था।

First Published on December 29, 2016 8:35 am