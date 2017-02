आम बजट से पहले पीएम नरेंद्र मोदी बोले- एक सुर में बोले एनडीए के साथी, विपक्ष के पास हमारे खिलाफ कोई मुद्दा नहीं

पीएम नरेंद्र मोदी। PTI Photo by Manvender Vashist

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सभी दलों को एक सुर में बात करने को कहा है। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने गठबंधन में साझेदार दलों से कहा कि संसद के अंदर और बाहर सभी एक जैसी बात बोलें । उनका बयान शिवसेना के संदर्भ में काफी अहम है क्‍योंकि पिछले काफी दिनों से यह पार्टी भाजपा और मोदी सरकार पर तीखे हमले बोलती रही हैं। सरकार की ओर से सोमवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से भी शिवसेना की दूरी थी। हाल ही में बृह‍न्‍मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर दोनों का गठबंधन भी टूट गया था। बैठक के दौरान मोदी ने कहा, ”सभी को एक आवाज बोलनी चाहिए और एनडीए को एक रहना चाहिए।” उन्‍होंने कहा कि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है और एकजुट एनडीए से सकारात्‍मक जवाब जाएगा।

बजट को जल्‍दी पेश करने के बारे में पीएम मोदी ने कहा, ”बजट की तारीख को आगे करने से विकास के लिए ज्‍यादा समय मिल जाएगा।” उन्‍होंने कहा कि संसद में राष्‍ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों को बताया गया है। सभी सदस्‍यों को इसे आगे पहुंचाना चाहिए। पीएम का एकजुटता का बयान इस संबंध में भी अहम है कि संसद का शीतकालीन सत्र विपक्ष के हंगामे के चलते धुल गया था। उसमें कोई भी अहम काम नहीं हो पाया था। विपक्षी दल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आए थे। दोनों दलों ने सरकार के खिलाफ हंगामे का नेतृत्‍व किया था।

First Published on February 1, 2017 10:21 am