साल 2017 के पहले नौ दिनों में ही उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के राज्य नाप लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। PTI Photo by Shahbaz Khan

नए साल के शुरुआती नौ दिनों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के राज्य नाप लेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को नोटबंदी के मुद्दे पर जनता को संबोधित करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी 2 जनवरी को लखनऊ जाएंगे। वहां वे तिरुपति में साइंस कांग्रेस के 104वें कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसके बाद पांच जनवरी को मोदी पटना साहेब में 350वें प्रकाश पर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की याद में मानाया जा रहा है। उसके बाद आठ जनवरी को पीएम मोदी बैंगलूरू जाएंगे। वहां वह प्रवासी भारतीय दिवस में शिरकत करेंगे। उसके बाद 9 जनवरी को पीएम मोदी गुजरात जाएंगे। वहां उन्हें वाइब्रेंट गुजरात के ग्लोबल समिट में हिस्सा लेना है।

प्रधानमंत्री ने 2016 के नवंबर-दिसंबर में भी देश के कई राज्यों के दौरे किए। ज्यादातर दौरे उन राज्यों में थे जहां चुनाव होने हैं। जिसमें गुजरात, उत्तप्रदेश भी शामिल रहे। ऐसे में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पीएम मोदी पर निशाना साधता रहता है। शीतकालीन सत्र के दौरान भी कहा गया कि पीएम मोदी संसद में बोलने से डरते हैं और बस जनसभा में बोलते हैं। वहीं इस बात का जवाब देते हुए मोदी ने एक रैली में कहा था कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा इसलिए वह जनसभा का सहारा लेते हैं।

माना जा रहा है कि 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी इन कार्यक्रमों में भी नोटबंदी का जिक्र कर सकते हैं। पीएम मोदी 31 दिसंबर को भी नोटबंदी के फैसले को सही साबित करते हुए कुछ तर्क दे सकते हैं।

इस वक्त की बाकी ताजा खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें

संबंधित वीडियो देखिए

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 31, 2016 9:30 am