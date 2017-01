प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर रविवार को बेंगलुरु में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले उन्‍होंने पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्‍टा के साथ मिलकर सम्‍मेलन का उद्घाटन भी किया । कोस्‍टा सात दिनों के भारत-दौरे पर आए हुए हैं।

प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, कर्नाटक गवर्नर वजूभाई रुदाभाई वाला, मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया और अन्‍य मंत्रियों से रिसीव किया।

14वें प्रवासी भारतीय दिवस की अपडेट्स:

पीएम मोदी ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की प्रार्थना:

First Published on January 8, 2017 10:34 am