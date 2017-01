बिना इजाजत कैसे खादी आयोग के कैलेंडर पर आए नरेंद्र मोदी- पीएमओ ने मंत्री से पूछा स्पष्टीकरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो का खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के कैलेंडर और डायरी पर बिना इजाजत इस्तेमाल करने को पीएमओ ने जवाब मांगा है। बिना इजाजत पीएम की फोटो को छापने पर पीएमओ ने इस मामले में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) से जवाब तलब किया है। खबरों के मुताबिक पीएम बिना इजाजत उनकी फोटो का इस्तेमाल किए जाने पर नराज हैं। कैलेंडर और डायरी पर पीएम की फोटो छपने पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने सरकार की आलोचना की थी। वहीं इस मामले पर कुछ अधिकारियों ने जानकारी दी कि बिना इजाजत सरकारी या प्राइवेट एंटिटी की तरफ से पीएम की फोटो के इस्तेमाल का यह पहला मामला नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि रिलायंस जियो और मोबाइल वॉलेट सर्विस फर्म पेटीएम के ऐड में भी प्रधानमंत्री की फोटो का बिना इजाजत इस्तेमाल किया था।

गौरतलब है कि केवीआईसी के कैलेंडर और डायरी में अमूमन महात्मा गांधी की चरखा कातने वाली फोटो का इस्तेमाल होता आया है और इसी बात पर केंद्र सरकार की आलोचना यह कहकर विपक्षी दलों द्वारा की जा रही है कि यह कोशिश महात्मा गांधी के नाम को कम करने की साजिश है। वहीं केवीआईसी के अधिकारियों के मुताबिक कैलेंडर और डायरी में इससे पहले भी कई बार महात्मा गांधी की फोटो का इस्तेमाल नहीं किया गया है। महात्मा गांधी की फोटो का इस्तेमाल नहीं करने का यह पहला मामला नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले भी लगभग 5 बार आम नागरिकों के फोटो का इस्तेमाल हो चुका है।

इसके अलावा अधिकारी ने यह भी बताया कि पिछले साल अक्टूबर में मोदीजी ने लुधियाना में महिला बुनकरों के बीच 500 चरखे वितरित किए थे और इसी की वजह से कैलेंडर पर उनका फोटो छापने का फैसला लिया गया था।

First Published on January 16, 2017 9:55 am