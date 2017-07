पीएम नरेंद्र मोदी ने नाश्ते पर की सांसदों से बात, कहा- यूपी में योगी आदित्य नाथ को सहयोग दीजिए

संसद के बजट सत्र के दौरान भाजपा सांसदों से बैठकों का एक दौर चलाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के मानसून सत्र में भी भाजपा सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सांसदों को अपने आधिकारिक आवास पर नाश्ते के लिए बुलाया और इस दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने सांसदों से सरकार की सामाजिक योजनाओं और जीएसटी को लेकर अभियान चलाने को कहा।

11 अगस्त को खत्म हो रहे मानसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की नौ बैठक करने वाले हैं। गुरुवार को पीएम मोदी के साथ नाश्ते पर मौजूद रहे एक भाजपा सांसद ने कहा कि बजट सत्र के इतर इस बार पीएम मोदी एक बार में कम सांसदों से मिलेंगे ताकि ज्यादा सांसदों को अपना फीडबैक रखने और सांसदीय क्षेत्र में आ रही दिक्कतों को बताने का मौका मिले।

पीएम मोदी ने सांसदों से योगी आदित्यनाथ सरकार और इसकी कल्याणकारी योजनाओं में सहयोग की अपील की। एक सूत्र ने कहा, “जीएसटी छोटे ट्रेडर्स और व्यापारियों के लिए लाभकारी रहेगा और माल के परिवहन में तेजी आएगी।” एक सांसद के मुताबिक, मोदी ने उनसे योजनाओं के बारे में “प्रभावी ढंग से संवाद” करने के लिए और यह बताने के लिए कहा कि किस तरह उनकी सरकार ने गरीबों के सुधार में काम किया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 21, 2017 8:20 am