दलित नेता पीएल पुनिया को कांग्रेस ने बनाया छत्तीसगढ़ का प्रभारी, आरपीएन सिंह को झारखंड की जिम्मेदारी

नेतृत्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस पार्टी ने यूपी के दो नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी ने पीएल पुनिया को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया है ,वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह को झारखंड का प्रभार सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ में साल 2018 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के नजरिए से पुनिया की तैनाती की गई है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया राष्ट्रीय अनुसूचित जा़ति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा पुनिया 2009 से 2014 तक बाराबंकी लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। 2014 के बाद से वह राज्यसभा के सदस्य है। वह कांग्रेस पार्टी के एक बड़े दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा कांग्रेस का दामन छोड़कर अपनी नई पार्टी गठन किया था। इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बीजेपी के रमन सिंह की सरकार है।

PL Punia appointed Congress in-charge for Chhattisgarh, RPN Singh for Jharkhand.

Congress constitutes a Communication Strategy Group to assist the Communication Department of the AICC. pic.twitter.com/54Gm4Vw4yi

— ANI (@ANI_news) July 12, 2017