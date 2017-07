चिप से पेट्रोल चोरी करने का मास्टरमाइंड कर्नाटक से गिरफ्तार, 1 लीटर से चुरा लेते थे 50 ML

पिछले महीने यूपी में खुलासा हुआ था कि किस तरह चिप से जरिए पट्रोल पंप पर पेट्रोल चोरी किया जाता है। पुलिस ने अब इस गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को कर्नाटक के हुबली से मास्टरमाइंड प्रकाश नुलकर गिरफ्तार किया गया है। वह देशभर में इस चिप की सप्लाई करता था। इस चिप के जरिए 1 लीटर से 50 ML पेट्रोल चुरा लिया जाता था और ग्राहक को पता भी नहीं लगता था। इस स्कैम का भांडाफोड़ होने के बाद पुलिस ने ठाणे में छापेमारी की थी। मास्टरमाइंड यहीं का रहने वाला था जो पुलिस की भनक पाते ही फरार हो गया था। आरोपी पिछले 2-3 महीनों से फरार चल रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है।

इस साल अप्रैल महीने में एसटीएफ की टीम ने लोगों की शिकायत पर लखनऊ में पेट्रोल पंप पर छापेमारी की थी। एसटीएस की टीम ने करीब 7 पेट्रोल पंप पर छापा मारा और इन सभी पंप पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया था। पूछताछ की तो पता लगा कि करीब एक हजार से भी ज्यादा पेट्रोल पंप पर एक चिप लगाई गई है जिसके ग्राहकों को कटौती करके पेट्रोल दिया जा रहा है। इस गैंग ने यूपी में ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी इस प्रकार का गोरखधंधा फैला रखा था।

इस तरह होती थी चोरी:

पेट्रोल में धांधली करने के लिए 2 से 3 लोग काम पर होते थे। एक पेट्रोल डालता था तो दूसरा व्यक्ति पैसों का बैग लेकर साथ में खड़ा रहता था। बैग वाले व्यक्ति के पास एक रिमोट होता था। चिप को पेट्रोल डालने वाले नोज़ल के नीचे लगाया जाता है। जैसे ही गाड़ी में पेट्रोल डलता है उस समय अपने हिसाब से बैग वाला व्यक्ति रिमोट का बटन दबा देता है। इससे गाड़ी में पेट्रोल डलना तो बंद हो जाता है लेकिन मशीन ग्राहक की मांग के अनुसार पेट्रोल और पैसे दिखाती रहती है।

First Published on July 12, 2017 9:53 am