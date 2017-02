‘अपराधी’ के घर में चल रहा आम आदमी पार्टी का ऑफिस, ED ने खाली करने के लिए भेजा नोटिस

बिहार में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी (AAP) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नोटिस जारी किया है। ईडी ने आप को बिहार इकाई का ऑफिस खाली करने का नोटिस भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय के आदेश के तहत है जिस फ्लैट में आप का ऑफिस का चल रहा है कि उसका मालिक चंदन कुमार धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपए निकालने के मामले में आरोपी है। जांच एजेंसी ने फ्लैट को कब्जे में लेने के लिए नोटिस भेजा है। राजधानी पटना के बोरिंग स्थित पार्क व्यू अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 104 को 10 दिन में खाली करने का आदेश ईडी ने पिछले साल 6 दिंसबर को दिया था। दो महीने बाद भी आप ने फ्लैट खाली नहीं किया है।

धोखाधड़ी का यह मामला उस समय प्रकाश में आया, जब बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट (EOU) ने पटना के पाटलिपुत्र कालोनी से सनी प्रियदर्शी (32) नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। कथित तौर पर उसके पास से 13 क्लोन बैंक चेक मिले थे। जांच में खुलासा हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दो कर्मचारी सुरेंद्र तिवारी (पाटलिपुत्र ब्रांच) और प्रशांत कुमार ( दिल्ली के लाजपत नगर ब्रांच) गैंग को चेक की स्कैन की हुई कॉपी देते हैं। सनी ने स्पोर्ट्स बाइक हायाबूशा खरीदी थी जिसके बाद से EOU उसके ऊपर नजर रखे हुए थे और 6 महीने में उसे गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसके 13 और सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें चंदन भी शामिल था। जानकारी के मुताबिक धोखे से निकाले गए पैसों से ही यह फ्लैट भी खरीदा गया था।

एक अधिकारी ने टीओआई को बताया कि गैंग ने लगातार बैंक खातों से 21 लाख रुपए निकाले थे, जिसमें वैशाली की डीएम का ऑफिशियल अकाउंट भी शामिल है। इस मामला की सुनवाई पटना की स्पेशल कोर्ट में चल रही है। इस मामले में कोलकाता में तीन फ्लैट, पाटलिपुत्र में दो, बोरिंग रोड में तीन, बीहटा में दो मंजिली इमारत समेत कुछ और संपत्ति सीज की गई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, आप बिहार यूनिट के इंचार्च बब्लू प्रकाश में ईडी द्वारा भेजे गए नोटिस पर सफाई देते हुए कहा कि नोटिस पार्टी को नहीं भेजा गया है बल्कि फ्लैट के मालिक को भेजा गया है। हम पिछले कुछ महीनों से फ्लैट में है। हमारा 11 महीने का एग्रीमेंट फ्लैट के मालिक के साथ है। हमें मामले की गंभीरता का पता उस समय चला जब यह मुद्दा मीडिया में सुर्खियों में आया। हमने दफ्तर खाली करने के लिए समय की मांग की है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि हमें अपना सामान शिफ्ट करने के लिए समय जरुरत है। इसके बाद उन्होंने बुराड़ी के विधायक संजीव झा से भी बात की। विधायक ने कहा कि अगर ईडी हमें समय नहीं देता है तो हम सोमवार को जगह खाली कर देंगे। बता दें कि विधायक संजीव झा बिहार मामलों के प्रभारी हैं।

First Published on February 18, 2017 10:44 am