संसद मानसून सत्र: दिवंगत पूर्व सांसदों और अमरनाथ यात्रियों को श्रद्धांजलि देने के बाद संसद के दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित

यहां राज्यसभा में दिवंगत सांसदों और अमरनाथ आतंकी हमले में मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। न्यूज एंजेसी एएनआई के खबर के अनुसार अब सदन की कार्रवाही कल (18 जुलाई, 2017) शुरू होगी। दूसरी तरफ लोकसभा को भी पूर्व सांसदों और अमरनाथ यात्रियों को श्रद्धांजलि देने के बाद एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोनों सदनों की कार्रवाही अब कल शुरू होगी।

वहीं राष्ट्रपति मतदान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी और मानसून सत्र पर मीडिया से बात की। इस दौरान जीएसटी पर देश की सभी राज्य सरकारों के सहयोग की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ये सत्र भी जीएसटी स्प्रिट के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने इस सत्र को काफी महत्वपूर्ण बताया। कहा कि इसी साल अगस्त क्रांति के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ट्रीट इंडिया मूवमेंट है। यही वो साल है जब देश को नया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनने को स्वभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ये साल बहुत महत्वपूर्ण कालखंडों से जुड़ा हुआ है। इस दौरान उन्होंने जीएसटी को नया नाम देते हुए इसे जीएसटी स्प्रिट बताया।

राष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को चालीस दलों का समर्थन हासिल है और उन्हें विश्वास है कि कोविंद की जीत होगी। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने की पूर्व संध्या पर मोदी ने राजग से संबद्ध सांसदों की बैठक में गठबंधन के सभी सांसदों और विधायकों से राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की अपील की।संसद भवन परिसर में हुई बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि बैठक को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और राजग में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख राम विलास पासवान और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने भी संबोधित किया। सोमवार (17 जुलाई) को हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के रामनाथ कोविंद और कांग्रेस समेत 18 विपक्षी दलों की उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच मुकाबला है। संसद का मॉनसूत्र सत्र भी सोमवार से शुरू हो रहा है। संसद के मॉनसून सत्र में चीन के संग सीमा विवाद, गाय या बीफ के नाम पर मुस्लिमों की हत्या, कश्मीर में हिंसा, अमनाथ तीर्थयात्रियों की सुरक्षा जैसे मुद्दे हावी रह सकते हैं।

अनंत कुमार ने बताया कि मोदी ने इस बात को रेखांकित किया कि ओडिशा, बिहार, तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने कोविंद का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक स्पष्टता है और आगे का रास्ता भी साफ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोविंद के साथ काम कर खुशी होगी। मोदी ने राजग सांसदों से उन युवाओं तक पहुंचने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा जो पहली जनवरी 2018 के बाद मतदाता बनने जा रहे हैं। राजग सांसदों की बैठक को संबोधित करने से पहले मोदी ने भाजपा संसदीय दल की कार्यकारी समिति को भी संबोधित किया। मोदी ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही के दौरान सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा।

सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में सरकार अपने एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए कुल 34 विधेयकों को पारित कराना चाहेगी। इनमें से 16 नए विधेयक पेश किए जाने हैं, जिनमें उपभोक्ता संरक्षम विधेयक और जम्मू एवं कश्मीर में जीएसटी लागू करने से संबंधित दो विधेयक शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि 16 नए विधेयक पेश किए जाएंगे और इसके अलावा लोकसभा में 21 विधेयक और राज्यसभा में 42 विधेयक पहले से लंबित पड़े हैं।

इस बार के राष्ट्रपति चुनाव ऐतिहासिक हैं। संभवत: पहली बार किसी भी दल ने दूसरे उम्मीदवार पर अमर्यादित टिप्पणी या बेवजह बयानबाजी नहीं की। — Narendra Modi (@narendramodi) July 16, 2017

#WATCH PM Modi addresses media ahead of the beginning of Monsoon Session of the Parliament http://t.co/I9ZPIhumgn — ANI (@ANI_news) July 17, 2017

Rajya Sabha adjourned till tomorrow after giving obituary to former members and victims of #AmarnathTerrorAttack pic.twitter.com/qeiqIbYrCY — ANI (@ANI_news) July 17, 2017

Lok Sabha adjourned till tomorrow after giving obituary to former members and victims of #AmarnathTerrorAttack pic.twitter.com/nEICnYQB40 — ANI (@ANI_news) July 17, 2017

First Published on July 17, 2017 8:41 am