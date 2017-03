संसद बजट सत्र लाइव अपडेट: कांग्रेस की रणनीतिक बैठक, LPG और पेट्रोल के दाम को लेकर लोकसभा में नोटिस

संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण का शुक्रवार को दूसरा दिन है। कांग्रेस ने सुबह 10.15 बजे रणनीतिक बैठक की। इसके अलावा पार्टी ने LPG और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर लोकसभा में नोटिस दिया।

26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव को मंजूरी:

गुरुवार को संसद ने प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी जिसमें खान, फैक्टरी, बागानों, दुकानों आदि तथा संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को मातृत्व सुविधा प्रदान करने की पहल की गई है। लोकसभा में विधेयक पर विचार करने के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यसभा में इसे पहले ही पारित किया जा चुका है।

सदन में श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रसूति प्रसुविधा विधेयक 1961 में संशोधन किया गया है और महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसका लाभ खान, फैक्टरी, बागानों, दुकानों आदि में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगा जहां 10 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। दत्तात्रेय ने कहा कि इसमें प्रसूति लाभ को बेहतर बनाने हुए मतृत्व अवकाश की अवधि को दो बच्चों तक 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रस्ताव किया गया है।

यहां पढ़ें लाइव अपडेट:

First Published on March 10, 2017 10:18 am