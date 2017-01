करीना कपूर का IT अकाउंट हैक करने पर गिरफ्तार हुआ पैरामिलिट्री जवान, एक्ट्रेस का मोबाइल नंबर पाने के लिए की थी हैकिंग

साइबर पुलिस ने सोमवार को 26 साल के एक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया शख्स एक्ट्रेस करीना कपूर का बहुत बड़ा फैन है, जिसने पिछले साल सितंबर माह में कथित तौर पर करीना का इनकम टैक्स अकाउंट हैक कर लिया था। अकाउंट हैक करने के आरोप में ही इस अर्धसैनिक बल के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। उत्तर भारत से गिरफ्तार गिए गए आरोपी ने साइबर पुलिस को बताया कि उसने करीना का इनकम टैक्स अकाउंट हैक किया था ताकि वह करीना का मोबाइल नंबर पा सके और उनसे बात कर सके।

डीसीपी सचिन पाटिल ने बताया कि BKC साइबर पुलिस की एक टीम ने आरोपी को किसी अन्य राज्य से गिरफ्तार किया और उसे मुंबई लेकर आए। एक अधिकारी ने बताया कि वह IT अकाउंट हैक करने वाले शख्स के IP (इंटरनेट प्रोटोकॉल) एड्रेस को लगातार ट्रैक कर रहे थे। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर एस गौंड की अध्यक्षता वाली टीम ने पाया कि हैकर ने अकाउंट हैक करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। अधिकारी ने कहा, “एक मोबाइल फोन के ही कई IP एड्रेस होते हैं, ऐसे में हमें यह पता लगाना था कि जिस समय फ्रॉड हुआ तब कौन से फोन को आईपी एड्रेस एलॉट हुआ था।”

काफी सारा डेटा खोजने के बाद पुलिस ने वह मोबाइल नंबर ढूंढ ही निकाला जिसका आरोपी ने इस्तेमाल किया था। अधिकारी ने बताया, “हमारी टीम ने रविवार को जब उससे पूछताछ तब उसने करीना कपूर के ऑनलाइन मिले पैन नंबर के जरिए एक्ट्रेस के IT अकाउंट में घुसने की बात कबूल की थी।” आरोपी केंद्र सरकार का एक कर्मचारी है, जिसने करीना का अकाउंट हैक करके अपने साथियों का IT रिटर्न भी भरा। दरअसल वह जानता था कि अधिकतर मामलों में आईटी रिटर्न भरने पर receipt में मोबाइल नंबर भी लिखा आता है।

आरोपी को लगा था इस तरह उसे करीना का मोबाइल नंबर मिल जाएगा और वह उनसे बात कर सकेगा। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर में हैकर ने करीना के इनकम टैक्स अकाउंट में सेंधमारी करके गलत रिटर्न भर दिया था। हैकर ने इसके लिए करीना के PAN नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के साइबर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराया गया था।

First Published on January 3, 2017 10:00 am