जियो सिम की तरह पल भर में मिलेगा पैन कार्ड, स्मार्टफोन से भर सकेंगे टैक्स

जल्द ही आपको पैन कार्ड के लिए कई-कई दिन तक इंतजार नहीं करना होगा, मिनटों में आपको मिल जाएगा, साथ ही आप स्मार्टफोन के जरिए ही इनकम टैक्स भर सकेंगे। करदाताओं को सुविधाएं देने की अपनी मुहिम के तहत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) आधारकार्ड बेस्ड e-KYC सुविधा के जरिए मिनटों में पैन कार्ड जारी करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत थंब इप्रेशन जैसी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के जरिए किसी भी व्यक्ति के एड्रेस जैसी डीटेल वैरिफाई हो जाएगी और पैन कार्ड भी मिल जाएगा।

अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि जिस तरह e-KYC के जरिए एक सिम जारी किया जा सकता है, उसी तरह यह प्रक्रिया पैन कार्ड के लिए भी लागू की जा सकती है। अधिकारी के मुताबिक, वर्तमान में जहां इस प्रक्रिया में 2-3 हफ्तों का समय लगता है, नई सुविधा आने के बाद इसमें 5-6 मिनट ही लगेंगी। पैन नंबर तुरंत दे दिया जाएगा, हालांकि कार्ड को बाद में डिलिवर किया जाएगा।

CBDT और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने नई कंपनियों को संयुक्त रूप से चार घंटे में पैन कार्ड जारी करने के लिए पहले ही करार किया हुआ है। इसके पीछे की योजना भी रियल टाइम में पैन कार्ड जारी करना है, जो कंपनियों के लिए बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। इसके अलावा, टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐप तैयार कर रहा है, जिसके जरिए करदाताओं को ऑनलाइन टैक्स भरने में सुविधा होगी। इसके अलावा इसके जरिए पैन कार्ड एप्लाई करना, रिटर्न की जानकारी पाना जैसी अन्य सुविधाएं भी होंगी। डिपार्टमेंट फिलहाल अपने ऑनलाइन पोर्टल पर कई सुविधाएं दे रहा है, वहीं नई ऐप वरिष्ठ और युवाओं के लिए ज्यादा सुविधाजनक होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को मानवाधिकार का मुद्दा बताया;

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 15, 2017 9:22 am