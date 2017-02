पाकिस्तान ने शुरू किया कश्मीर के युवाओं को भड़काने का काम, ‘जिहादियों की आर्मी’ बनाने का है प्लान

पाकिस्तान ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया हाफिज सईद को नजरबंद किया हुआ है। लेकिन उससे वहां होने वाली आतंकी गतिविधियो में कोई खास बदलाव नहीं आया है। इंडियन एक्सप्रेस को जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में पहले कि ही तरह आतंक को बढ़ावा देने का काम जारी है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को लेकर डरा भी हुआ है कि कहीं यूएस की तरफ से उसको मिलने वाली आर्थिक मदद रोक ना दी जाए। इसलिए अब पाकिस्तान अपने काम के तरीके में बड़ा बदलाव ला रहा है। खबर है कि जैश ए मोहम्मद पर बैन के डर से पाकिस्तान उसके जैसा एक नया संगठन बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है।

कश्मीर में भारत के खिलाफ ‘आर्मी’ खड़ी करने का प्लान: सबसे ज्यादा खतरे की बात यह है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के कम उम्र के बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। इनमें ज्यादातर वो युवा शामिल हैं जो घाटी के गांवों में रहते हैं और सेना पर पत्थर फेंककर अपना विरोध दर्ज करवाते हैं। पाकिस्तान उन कश्मीरी युवाओं को लेकर भारत के खिलाफ लड़ाई के लिए एक आर्मी तैयार करना चाहता है। पाकिस्तान का यह प्लान अभी शुरुआती स्तर पर है। अभी वह कश्मीर के युवाओं को भटका कर अपने साथ मिलाने की कोशिश में है। अगले चरण में उन लोगों को हथियार और बाकी सामान के लिए पैसे का इंतजाम किया जाएगा।

जिन युवाओं को पाकिस्तान तैयार कर रहा है उनमें से ज्यादातर को बंदूक चलाना भी नहीं आता। उन्हें जंगल, खराब मौसम जैसी कठिन परिस्थिति में रहने की आदत भी नहीं है।

इंटेलिजेंस से यह भी पता लगा है कि हाफिद सईद के नजरबंद किए जाने का पीओके में चल रहे आंतक की ट्रेनिंग वाले कैंपों पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है।

बाकी ताजा खबरों के लिए क्लिक करें

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 10, 2017 7:48 am