पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के निकट अग्रिम चौकियों को आज निशाना बनाते हुए मोर्टार दागे तथा छोटे हथियारों से गोलीबारी की। एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया, ‘‘भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया।’’ प्रवक्ता ने बताया, ‘‘पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ और भीमबेर गली सेक्टर में सुबह करीब सवा आठ बजे से बिना किसी उकसावे के अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया। उन्होंने छोटे हथियारों, स्वचालित रायफलों से गोलीबारी की और मोर्टार दागे।’’ इन पंक्तियों के लिखे जाने तक गोलीबारी जारी थी।

इससे पहले, 24 सितंबर को पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) से लगी अग्रिम चौकियों पर पाकिस्तान द्वारा की गयी गोलीबारी में सेना के दो जवान घायल हो गये थे। पाकिस्तानी सेनाओं ने 23 सितंबर को जम्मू, सांबा और पुंछ जिलों में नियंत्रण रेखा पर तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अरनिया, आरएस पुरा और रामगढ़ तथा पुंछ सेक्टरों में अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की जिसमें सात लोग घायल हो गये थे। सीमा पार से होने वाली गोलीबारी के कारण अरनिया और आरएसपुरा सेक्टरों में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बसी बस्तियों से 20,000 से अधिक लोगों को पलायन कर अन्यत्र जाना पड़ा है।

#FLASH J&K: Pakistan Army violated ceasefire from 0815 hours in Poonch and Bhimber Gali sectors along LoC. Indian Army retaliating. pic.twitter.com/XyfrVtht3x

J&K: Minor explosion took place in a garbage dump near bus stand in Srinagar’s Pantha Chowk. Police & Army investigating cause of the blast. pic.twitter.com/c0HulR9jFh

