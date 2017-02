पाकिस्तान दावा न करे, नतीजे दिखाए

आतंकवादी सरगना हाफिज सईद को लेकर भारत ने पाकिस्तान को घेरा और कहा कि जमात-उद-दावा के प्रमुख के खिलाफ ठोस सबूत तो पाकिस्तान में ही हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि सईद ने पूरी साजिश वहीं रची। अब जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जरूरी इच्छाशक्ति दिखाए। विकास स्वरूप ने कहा कि भारत को आतंकवाद पर अंकुश लगाने को लेकर पाकिस्तान के दावों पर यकीन नहीं है। पाकिस्तान को जमीनी स्तर पर नतीजे दिखाने होंगे। स्वरूप ने कहा, ‘मुंबई हमले की पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई। आतंकवादी पाकिस्तान से आए। सहयोग पाकिस्तान के अधिकारियों ने किया।

लिहाजा, मुंबई हमले के सूत्रधार को घेरने के लिए पाकिस्तान में पहले से सारे सबूत मौजूद हैं।’ भारत सरकार की तरफ से स्वरूप ने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के इस बयान पर प्रतिक्रिया जताई कि अगर भारत अपने आरोपों को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद के खिलाफ ठोस सबूत ले आना चाहिए। गौरतलब है कि सईद और जमात-उद-दावा के चार अन्य सदस्यों- अब्दुल्ला उबैद, जफर इकबाल, अब्दुर रहमान आबिद और काजी काशिफ नियाज को सोमवार को पंजाब प्रांत के गृह मंत्रालय के आदेश पर नजरबंद कर दिया गया।

सईद पर कार्रवाई करे पाकिस्तान-कांग्रेस: कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाली, शांति व समझ स्थापित करने लिए जरूरी है कि पाकिस्तान वहां हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवााई करे और अपने देश में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को नष्ट करे। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा- डोजियर पाकिस्तान को दे दिए गए थे। अगर वे लोग गंभीर होते तो हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करते। अपना भरोसा बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को कदम उठाने होंगे।

First Published on February 3, 2017 12:49 am