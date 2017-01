पाकिस्तानी सेना का दावा: चंदू चव्हाण ने अनजाने में नहीं बल्कि कमांडर के बुरे बर्ताव की वजह से सीमा पार की थी

सीमा पार करके पाकिस्तान जाने वाले भारतीय सैनिक चंदू चव्हाण को पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिया है। चव्हाण ने किन परिस्थितियों में सीमा पार की, इसकी शुरुआती जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि हो सकता है कि चंदू ने अपने सीनियर्स के साथ बहस के बाद जान बूझकर सीमा पार की हो। हालांकि, भारत कहता आ रहा है कि चंदू ने गलती से सीमा पार कर ली थी। जिस दिन 29 सितंबर को भारतीय सेना ने घोषणा की थी कि उन्होंने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उस दिन से चंदू पुंछ सेक्टर में अपने चौकी से गायब हो गए थे। भारतीय सेना ने 19 सितंबर के उरी हमले के बाद पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था।

अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने एक अधिकारी के हवाले से लिखा है, ‘ड्यूटी को लेकर चव्हाण का अपने सीनियर्स के साथ झगड़ा हो गया था और उसके बाद वह चौकी से गायब हो गया था।’

नॉर्थन कमांडर ले. जनरल डीएस हुडा के हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है, ‘मुझे सूचना मिली थी कि जेसीओ के साथ विवाद के बाद जवान अपनी चौकी से गायब हो गया था। उसके बाद हमें सूचना मिली कि वहे सीमा पार चला गया।’ चव्हाण 37 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। इस यूनिट के जवानों की ड्यूटी सीमावर्ती इलाकों में एलओसी के पास लगती है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया, ‘यह हो नहीं सकता है कि उसे यह नहीं पतो हो कि बाड़ के आगे पाकिस्तानी सीमा शुरू हो जाती है।’

चव्हाण को रिहा कराने के लिए तुरंत कोशिश शुरू हो गई थी, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने होटलाइन के जरिए बातचीत की थी। भारत की चार महीने की कोशिश के बाद चव्हाम को 21 जनवरी को अमृतसर में वाघा बॉर्डर पर भारत के हवाले कर दिया गया। चंदू को रिहा करते हुए पाकिस्तान सेना ने भी कहा था, ‘चंदू चव्हाण अपने कमांडर के बुरे बर्ताव की वजह से सीमा पार आ गए थे।’

जेसीओ ने चव्हाण के साथ बहस के बारे में अपने सीनियर्स को बताया था और अभी चंदू से पूछताछ की जा रही है। ड्यूटी के दौरान पोस्ट छोड़कर जानाना एक अपराध है, इसके लिए कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है। हालांकि, चंदू द्वारा अपना पूरा पक्ष रखे जाने के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा।

First Published on January 26, 2017 11:37 am