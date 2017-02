पाकिस्तानी सेना ने कहा- भारतीय सेना ने हमारे 3 सैनिक मारे

पाकिस्तान ने आज आरोप लगाया कि नियंत्रण रेखा पर भारत की ओर से बिना उकसावे की गोलीबारी में उसके तीन सैनिक मारे गए हैं। उसने कहा कि जरनल कमर जावेद बाजवा के देश के शक्तिशाली सेना की कमान अपने हाथ में लेने बाद से यह सबसे घातक सीमा संघर्ष है। सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि घटना तब हुई जब भीमबर के करीब थूब सेक्टर पर एलओसी पर भारतीय सैनिकों ने बिना उकसावे की गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि एलओसी पर हुई गोलीबारी में गंभीर रूप से जख्मी हुए तीन सैनिकों की मौत हो गई। गफूर ने दावा किया कि पाकिस्तान ने प्रभावी तरीके से भारतीय गोलीबारी का जवाब दिया और भारतीय पक्ष में भी हताहत होने की खबर है।

First Published on February 14, 2017 9:21 am