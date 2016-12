नोटबंदी से अबतक 4 हजार करोड़ का काला धन बरामद, इनकम टैक्स विभाग ने मारे 1,061 छापे

नोटबंदी के ऐलान के बाद इनकम टैक्स विभाग द्वारा एक हजार से ज्यादा सर्च ऑपरेशन, सर्वे और जब्ती की गई। इसके अलावा 5,058 लोगों को नोटिस भी भेजा गया। इन सबसे इनकम टैक्स विभाग ने नोटबंदी से अबतक चार हजार करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय का खुलासा किया। टैक्स विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 29 दिसंबर तक 4313.79 करोड़ रुपयों का पता लगाया जा चुका था। उन्होंने कहा कि यह वह अघोषित आय का हिस्सा वह है जिसको इनकम टैक्स विभाग ने अपने विभिन्न ऑपरेशन में ढूंढकर निकाला। 9 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच इनकम टैक्स विभाग ने 554.61 करोड़ की जूलरी और कैश जब्त किया। इसमें 91.99 करोड़ की जूलरी और 462.62 करोड़ की नकदी शामिल थे। 462.62 करोड़ में से 106.89 करोड़ रुपए नई करेंसी में मिले।

मिली जानकारी के मुताबिक, इनकम टैक्स विभाग ने देशभर में 556 सर्वे, 245 छापे और 260 जब्ती की। यह कार्रवाई काला धन रखने वालों को पकड़ने के लिए की गई थी।

इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग ने 487 केसों को जांच के लिए दूसरी एजेंसियों को भी सौंपा जिसमें सीबीआई और ईडी। जो मामले CBI और ED को सौंपे गए वे काले धन को वैध, आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के थे। 259 मामलों को ईडी को सौंपा गया और 228 मामले सीबीआई के पास पहुंचे।

इस वक्त की बाकी ताजा खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें

बाकी खबरों में क्या है खास, देखिए वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 31, 2016 7:51 am