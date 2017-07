जम्मू-कश्मीर: घुसपैठ की कोशिश में थे आतंकी, सेना ने एक को मार गिराया

भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के माचिल सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करते हुए एक आंतकी को मार गिराया है। सेना ने आंतकी के मारे जाने के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। हालांकि सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से काबू में है। बता दें कि पिछले दिनों भी कश्मीर के अनंतनाग के वनिहामा में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकियों को मार गिराया था। इस दौरान मारे गए आतंकियों के शवों के पास से एक एसएलआर, एके-47, एक पिस्टल और ग्रेनेड बरामद हुए थे। बाद में सुरक्षाबलों ने आतंकियों की पहचान शौकत लौहार, मुदस्सिर और जिब्रान के रूप में की थी। खबर के अनुसार शौकत और मुदस्सिर स्थानीय आतंकी थे जबकि जिब्रान पाकिस्तान का है। आतंकियों के खिलाफ ये अभियान जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने संयुक्त तौर पर चलाया था। आतंक विरोधी इस मुहिम में सुरक्षाबलों का एक भी जवान घायल नहीं हुआ था। पंद्रह जुलाई (2015) को भी त्राल में सुरक्षाबलों ने ऐसी ही कार्रवाई में जैश-ए-मुहम्मद के तीन आतंकियों को ढेर कर दिया था। पिछले छह महीने सुरक्षाबलों ने करीब 100 आतंकी मार गिराए हैं।

वहीं पिछले एक सप्ताह में पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में अबतक छह जवानों की जान जा चुकी है। 19 जुलाई को जम्मू के राजौरी में राशि कुमार पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हो गए थे। कुमार हिमाचल के हमीरपुर के रहने वाले थे। इसके एक दिन पहले नौशेरा सेक्टर में पंजाब के मोगा में रहने वाले जसप्रीत दुश्मन की गोलीबारी में शहीद हो गए थे। इसी दिन नौगाम सेक्टर में जवान विमल सिंजाली शहीद हो गए थे। विमल नेपाल के रहने वाले थे।

Jammu & Kashmir: One terrorist killed as infiltration bid foiled in Machil Sector. Operations in progress. pic.twitter.com/7tkc2zau73

— ANI (@ANI_news) July 23, 2017

First Published on July 23, 2017 12:16 pm