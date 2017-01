एक और जवान का वीडियो वायरल, कहा-मंदिर-मस्जिद की करते हैं सुरक्षा, लेकिन सीआरपीएफ से होता है भेदभाव

खराब खाने का वीडियो बनाने वाले तेजबहादुर यादव के बाद एक और जवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो के ही जरिए गुहार लगाई है। वीडियो में जवान खुद को सीआरपीएफ का बता रहा है और उसका नाम कॉन्सटेबल जीत सिंह है। यह कब और कहां फिल्‍माया गया, इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जीत सिंह नाम के जवान ने वीडियो में अपना दुख जताते हुए कहा कि वह सीआरपीएफ में काम करता है। उसने बताया कि सीआरपीएफ के जवान देश में विषम परिस्‍थितयों में ड्यूटी करते हैं।

लोकसभा चुनावों से लेकर ग्राम पंचायत के चुनाव में सीआरपीएफ को तैनात किया जाता है। जीत सिंह ने कहा कि कश्‍मीर से लेकर छत्‍तीसढ़ के जंगलों, वीवीआईपी-वीआईपी सिक्‍योरिटी, एयरपोर्ट, मंदिर-मस्‍जिद और बाजारों में भी सीआरपीएफ के जवान अपनी सेवा देते हैं। इसके बावजूद उन्‍हें दी जाने वाली सुविधाएं नकाफी हैं।

वायरल हुए इस नए वीडियो में जीत सिंह ने कहा है कि सीआरपीएफ के जवानों के साथ भेदभाव न किया जाए। उसने मांग की है कि सेना के जवानों की तरह ही सीआरपीएफ के जवानों को भी समय से छुट्टियां पेंशन सुविधा, मेडिकल सुविधा, कैंटीन की सुविधा दी जाए। जीत सिंह ने अपना यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का अनुरोध किया है।

आप भी सुनिए इस जवान ने क्या कहा ः

BSF जवान होने का दावा कर रहे शख्स ने वीडियो में कहा- “उच्च अधिकारी सब बेचकर खा जाते हैं, पीएम मोदी जांच कराएं”, देखें वीडियो ः

First Published on January 12, 2017 10:55 am