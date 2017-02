ओडिशा पंचायत चुनाव 2017: पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के लिए वोटिंग आज

ओडिशा के हो रहे पंचायत चुनावों में आज (15 फरवरी) को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले 14 फरवरी को पहले चरण के चुनाव के नतीजे आए थे। उसमें भाजपा को बड़ा फायदा हुआ था। पहले चरण में भाजपा ने 188 जिला परिषद सीटों में से 68 पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 100 सीटों पर बीजू जनता दल(बीजद) ने जीत दर्ज की। पांच साल पहले 2012 में भाजपा को 854 जिला परिषद सीटों में से केवल 36 पर जीत मिली थी। आने वाले दिनों में तीसरे चरण का मतदान 17 फरवरी को होगा। उसके बाद 19 फरवरी को चौथे चरण के लिए वोटिंग होगी। फिर आखिरी और पांचवें चरण के लिए मतदान 21 फरवरी को होगा।

कौन-कौन सी बड़ी पार्टियां मैदान में ? इस चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और बीजद आमने-सामने हैं। वहां पर कुल 2.6 करोड़ वोटर हैं। पहले चरण में कांग्रेस पार्टी फिसड्डी साबित हुई। पहले चरण के नतीजों में कांग्रेस केवल 20 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई।

बीजद को झटका: नवीन पटनायक के नेतृत्‍व वाली बीजद उम्‍मीद कर रही थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी वह चुनावों में एकतरफा जीत हासिल करेगी। उसने इसके लिए पूरा जोर भी लगाया था। एक महीने तक चले प्रचार में कई फिल्‍मी सितारों को भी उतारा गया था। लेकिन भाजपा ने मयूरभंज, बारगढ़ और कालाहांडी जिलों में सफाया कर दिया। बीजेपी ने पार्टी ने केवनझार, बोढ़, संबलपुर, मल्‍कानगिरी, केंद्रपाड़ा, झारसुगुडा, सुंदरगढ़ और अंगुल में भी जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं बीजद को पुरी, कोरापुट, जाजपुर, जगतसिंहपुर, सोनपुर और नुआपाड़ा जिलों की सभी सीटें मिली। बीजद के लिए सबसे बड़ा झटका यह रहा कि भुवनेश्‍पर की एकामरा विधानसभा सीट की जिला परिषद सीट भाजपा ने 1300 से ज्‍यादा वोटों से जीत ली।

First Published on February 15, 2017 7:23 am