पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध हैकरों ने हैक की NSG की वेबसाइट

पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध हैकरों ने नए साल यानी 1 जनवरी के दिन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की वेबसाइट को हैक कर लिया और उस पर प्रधानमंत्री तथा भारत विरोधी आपत्तिजनक बातें पोस्ट कर दी। अधिकारियों ने बताया कि हैकिंग के प्रयास का पता आज सुबह लगा और उसके बाद एनएसजी की वेबसाइट को यहां स्थित उसके मुख्यालय से ब्लॉक कर दिया गया। हैकरों ने वेबसाइट के होम पेज पर आपत्तिजनक बातें पोस्ट कर दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आशंका है कि हैकिंग का प्रयास पाकिस्तान से जुड़े हैकरों ने किया। हालांकि अभी तक इस संबंध में पूरा ब्यौरा नहीं मिल सका है।

यही नहीं हैकर्स ने एनएसजी की साइट को हैक कर उस पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट भी किया है। हैकर्स ने खुद को Alone Injector” बताया है। हैकर्स द्वारा एक एनएसजी की वेबसाइट पर एक फोटो भी डाली गई है, जिसमें पुलिस को नागरिकों को पीटते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही उस पर लिखा “फ्री कश्मीर- आजादी हमारा लक्ष्य है।” इस हैकिंग के पीछे किसी पाकिस्तान समूह का हाथ होने का शक जताया जा रहा है क्योंकि हैकर्स ने पाक की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का जिक्र किया है और पाकिस्तानी समर्थन में नारे भी लगाए गए हैं। अधिकारियों को हैकिंग की जानकारी मिलते ही वेबसाइट ऑफलाइन हो गई। हालांकि एनएसजी की ओर से इस हैकिंग के बारे में अभी तक जानकारी नहीं दी गई है।

हाल ही में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक कर उनके और परिवार के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था। इसके बाद कांग्रेस का भी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। यह काम Legion नाम के हैकर्स ग्रुप द्वारा किया गया था। कुछ दिनों बाद ही कुछ प्रभावशाली पत्रकारों के भी ट्विटर अकाउंट को इसी ग्रुप ने निशाना बनाया था।

NSG की वेबसाइट हैक; प्रधानमंत्री मोदी और भारत के खिलाफ लिखे गए अपशब्द

First Published on January 2, 2017 10:07 am