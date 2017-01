नोटबंदी : नरेंद्र मोदी सरकार पर बरसे रॉबर्ट वाड्रा, कहा-भूल को सही साबित करने में जुटी सरकार, बैंकों से नहीं है कोई तालमेल

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर नोटबंदी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आज (9 जनवरी) को एक फेसबुक पोस्ट में केंद्र सरकार के कैशलेस अजेंडे की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट लेने से इनकार कर दिया है। वाड्रा ने कहा कि पहले सरकार ने लोगों से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने को कहा। अब जब लोगों ने वह करना शुरू कर दिया है तो बैंकों और केंद्र की नीतियों में कोई सामंजस्य ही नजर नहीं आता। हालांकि पेट्रोल पंपों पर अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सकेगी।

अपनी फेसबुक पोस्ट में वाड्रा ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी भूल को किसी भी तरह सही साबित करने में जुटी है। उसका नोटबंदी का फैसला अनियोजित था। उन्होंने दावा कि कि खराब सामंजस्य के कारण पेट्रोल पंप मालिकों को यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि 0.75 प्रतिशत छूट देने का क्या मतलब रह गया जब बैंक पेट्रोल पंपों पर 1 प्रतिशत एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) वसूल रहे हैं। बता दें कि पेट्रोल पंप असोसिएशनों ने रविवार को कार्ड से पेमेंट लेने का फैसला टाल दिया था।

इससे पहले 20 दिसंबर को रॉबर्ट वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। तब उन्होंने नोटबंदी से परेशान लोगों का हवाला देते हुए कहा था कि कब तक मोदी सरकार खुद को सही साबित करने के लिए देश के लोगों पर एक्सपेरिमेंट करती रहेगी। वाड्रा ने कहा था कि अब तो लोग सिर्फ 30 दिसंबर तक ही एक बार ही 5000 तक के नोट जमा कर पाएंगे वह भी स्पष्टीकरण के साथ। वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि मोदी सरकार के इस फैसले ने वित्तीय संस्थानों को पूछताछ कार्यालयों में तब्दील कर दिया है। वाड्रा ने कहा था कि सरकार की सनक और पसंद के कारण लोगों को हो रही परेशानियां देखकर दुख होता है।

वाड्रा ने कहा था कि पहले हमें बताया कि यह कालाधन खत्म करने की पहल है, फिर आतंकवाद। अब कहा जा रहा कि कैशलेश सोसाइटी बनाओ। यह जो भी है, लेकिन लोगों को इससे बहुत परेशानियां हो रही हैं। लोग अपने रोजगार खो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक अहंकारी शख्स के काल्पनिक मकसद पूरे हो सकें।

देखें वीडियो:

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 9, 2017 10:34 am