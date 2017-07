आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार बोले- ‘भारत माता की जय’ और ‘वंदे मातरम’ नहीं बोलने वाले हैं गद्दार

आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि जो लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलते हैं वो गद्दार और धोखेबाज हैं। उन्होंने कहा कि देश के 126 करोड़ लोगों को ये बोलना चाहिए। शनिवार (15 जुलाई) को अहमदाबाद मे एक कार्यक्रम में उन्होंने उस भीड़ का समर्थन किया जिसने वंदे मातरम और भारत माता की जयनहीं बोलने वालों की पिटाई की थी। जिस समारोह में इंद्रेश कुमार बोल रहे थे उसे नेपाली संस्कृति परिषद ने आयोजित किया था और उसमें वो मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में भारत में नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय भी मौजूद थे।

उन्होंने इस मौके पर भारत और नेपाल को एकजुट होकर चीन को करारा जवाब देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत कूटनीतिक कोशिशों के जरिए चीन को जवाब दे रहा है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि तिब्बती धर्मगुरू दलाईलामा को अरुणाचल प्रदेश का दौरा करने की इजाजत देना उसी का एक हिस्सा है। कुमार ने लोगों से चीनी सामानों के बहिष्कार करने के लिए प्रतिज्ञा लेने को कहा।

आरएसएस नेता ने कहा कि कैलाश मानसरोवर को चीन के चंगुल से छीनने और भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए सभी धर्म के लोगों को दिन में पांच बार प्रार्थना करनी चाहिए।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 16, 2017 11:13 am