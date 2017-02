पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता: भारत अपनी शर्तों पर तय करेगा बातचीत का वक्त और जगह

भारत अब पाकिस्तान को लेकर अपना रुख और कड़ा करने जा रहा है। एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन और कश्मीर के हालात सुधारने को लेकर भारत पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता करने को तैयार है, लेकिन इस बार भारत तय करेगा कि वह किस समय और कहां बातचीत करेगा। यह इशारा किया है संडे एक्सप्रेस से बातचीत में एक उच्च सरकारी अधिकारी ने। अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान के साथ अभी किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं की जा रही है और न ही भारत तुरंत ही किसी तरह की बातचीत करना चाहता है। जब तक भारत इस बात से आश्वस्त नहीं हो जाता कि उसे इस बातचीत से कुछ फायदा हासिल होने जा रहा है तब तक बात शुरू नहीं की जाएगी।

अधिकारी के मुताबिक भारत दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने को पसंद करता है लेकिन अब बातचीत हमारी शर्तों पर होगी। अधिकारी ने जनलर बाजवा के पाकिस्तान सैन्य प्रमुख बनते ही एलओसी पर सीजफायर उल्लंघन कम होने की बात को तरजीह देते हुए बताया, “बाजवा के पद संभालने के बाद घुसपैठ और कश्मीर में आतंवादी गतिविधियां कम हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बातचीत तब शुरू हो जब पाकिस्तान चाहे और कोई ठोस कदम न उठाए। वहीं अधिकारी ने हाफिज सईद के हाउस अरेस्ट को लेकर भी बात की।

First Published on February 12, 2017 8:33 am