ट्रेन की पटरियों को उड़ाने के लिए भोजपुरी सिनेमा के कलाकारों को ISI ने दिया था पैसों का लालच, तीन अरेस्ट

पिछले दिनों देश में हुए ट्रेन हादसों में शामिल तीन और आरोपियों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तीनों को आईएसआई ने पैसे का लालच दिया जिसके बदले इनको भारतीय ट्रेनों को पटरी से उतारना था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की आईएसआई के शैमशुल होदा के इशारे पर ये लोग काम कर रहे थे। एक अक्टूबर को रेलवे ट्रेक के पास विस्फोटक सामग्री मिली थी। जिसके आरोप में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम गजेंद्र शर्मा, ब्रजकिशोर गिरी और मुकेश यादव हैं। मुकेश यादव भोजपुरी फिल्मों में गाने लिखता था। वहीं ब्रजकिशोर गिरी का नेपाल में अपना बॉलीवुड स्टूडियो है। जबकि गजेंद्र शर्मा का बिहार में एक स्टूडियो है और इसके अलावा कई और भी काम करता था। 21 नवंबर को इंदौर-पटना एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से 150 लोगों की मौत हो गई थी। इस ट्रेन हादसे में इन तीनों का हाथ होने की बात कही जा रही है।

एनआईए की जांच में सामने आया है कि ब्रजकिशोर गिरी इन दिनों नेपाल में एक फिल्म प्रोजेक्ट में काम कर रहा था इसी दौरान वो कानपुर ट्रेन हादसे का मास्टर माइंड और ISI एजेंट शमसूल होदा के संपर्क में आया है जिसके बाद होदा ने उसे पैसे का लालच दिया। ब्रजकिशोर गिरी एक बड़ा प्रोडूसर बनने का सपना देखता था लेकिन पैसे की कमी के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। शमसूल होदा से मिलने के बाद उसे लगा कि वो अपना ये सपना पूरा कर सकता है। एनआईए इस मामले में फेक करेंसी के मामले को भी देख रही है। जांच एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या ब्रजकिशोर गिरी का इस्तेमाल पाकिस्तान से फेक करेंसी में भी किया गया है!

एनआईए की पूछताछ में सामने आया है कि गजेंद्र शर्मा भी फिल्म बनाना चाहता थे लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं जिसकी वजह से वो ब्रजकिशोर गिरी के संपर्क में था। पैसे के लिए उसने कथित तौर पर गिरी के साथ साजिश रची। इस साजिश में मुकेश ने भी इनका साथ दिया। बता दें कि इससे पहले ISI के इशारे पर दुबई में बैठकर भारत की ट्रेनों को निशाना बनाने की साज़िश रचने वाले शमसूल होदा को नेपाल की राजधानी काठमांडू में गिरफ्तार किया गया था। शमसूल होदा पर कानपुर रेल हादसे का आरोपी है।

First Published on February 16, 2017 11:33 am