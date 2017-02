पठानकोट एयरबेस पर पिछले साल हुए आतंकी हमले को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमले के दौरान आतंकियों द्वारा की जा रही गोलीबारी का सामना कर रहे डिफेंस गार्ड्स ने रेस्कयु के लिए मदद की गुहार की थी लेकिन एनएसजी (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स) ने मदद नहीं की। वायुसेना अधिकारी विंग कमांडर अभिजीत सरीन ने एनआईए को यह बयान दिया है। गौरतलब है कि हाल ही में एनआईए ने मोहाली के एक स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है जिसमें ये बातें सामने आ रही है कि एनएसजी और एयरफोर्स के बीच कुछ विवाद है। खबर को विस्तार से पढ़ें

भाजपा और शिवसेना के रिश्‍तों में तल्‍खी बढ़ती जा रही है। इसी तल्‍खी के बीच भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीएमसी चुनावों में लड़ाई ‘‘दोस्ताना मुकाबला’’ नहीं होगा। गौरतलब है कि बीएमसी चुनावों में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूट गया है। दोनों पार्टियां राज्‍य और केंद्र में साथ हैं। ठाकरे ने एक रैली के दौरान कहा कि भाजपा ने एक ऐसा ‘‘कट्टर समर्थक’’ खो दिया है जिसने गुजरात दंगों के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था। उन्होंनेमहाराष्‍ट्र भाजपा के नेताओं के व्‍यवहार को भी कोसा। खबर को विस्तार से पढ़ें

दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच जोहानिसबर्ग में खेले गए तीसरे वनडे मैच में मधुमक्खियों के चलते मैच रोकना पड़ा। इसके चलते खिलाडि़यों को जमीन पर लेटकर जान बचानी पड़ी। श्रीलंकन पारी के 27वें ओवर के दौरान जब क्रिस मॉरिस बॉलिंग कर रहे थे तब अचानक से मधुमक्खियों का पूरा झुंड मैदान में आ गया। इसके चलते सभी खिलाड़ी और अंपायर मैदान में ही लेट गए। अग्निशमन यंत्र के जरिए मधुमक्खियों को हटाने की कोशिश की गई लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। मधुमक्खियों के चलते 65 मिनट तक मैच रूका रहा। खबर को विस्तार से पढ़ें

First Published on February 5, 2017 10:22 am