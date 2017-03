09 मार्च, सुबह 11 बजे न्यूज अपडेट: जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़, केरल में भाजपा नेता पर हमला, बजट सत्र का दूसरा सेशन आज से शुरू

जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में लश्कर के एक टॉप कमांडर को मार गिराया गया है, जबकि 4-5 आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। मुठभेड़ के चलते प्रशासन ने बानिहाल से श्रीनगर तक की रेल सेवा को बंद कर दिया है। क्योंकि एक रेलवे स्टेशन मुठभेड़ स्थल के करीब ही है। दरअसल सुरक्षाबलों को पडगामपोरा गांव में आतंकवादियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद गांव को घेर लिया गया था। जिसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। (विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

बजट सत्र का दूसरा सेशन आज से शुरू

गुरुवार से बजट सत्र का दूसरा सेशन शुरू हो रहा है। इस सत्र में सरकार को बजट पास कराना है और साथ ही जीएसटी लाने को लेकर कई संबंधित बिल पास कराने हैं. सरकार 1 जुलाई से जीएसटी का लागू कराना चाहती है। माना जा रहा है कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाके पर बयान दे सकते हैं। बता दें कि मंगलवार को सुबह 9 बजे भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन की जरनल बोगी में एक बम धमाका हुआ था, जिसमें 9 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद कई जगह पर छापेमारी और गिरफ्तारी की गई। लखनऊ में एक आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली, जिसे यूपी-एटीएस की टीम ने 12 घंटे चले एनकाउंटर में मार गिराया। जानकारी के मुताबिक, ट्रेन धमाका एक पाइप बम से किया गया था।

केरल में भाजपा नेता पर हमला

केरल में भाजपा और आरएसएस नेताओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला केरल के कुन्नूर का है जहां कन्नूर मंडल के बीजेपी उपाध्यक्ष सुनील पर कुछ बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बीजेपी नेता फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है और हालत स्थित बताई जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक हमले में वह गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें दाहिने हाथ में चोट आई है। बता दें कि केरल में पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। यहां पर बीजेपी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले की ख़बरें आ रहीं है। (विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

आंध्र प्रदेश के सीएम के बेटे की संपत्ति 5 महीने में 20 गुना हुई

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे एन लोकेश की निजी संपत्ति 5 महीने में 20 गुना से ज्यादा हो गई है। अक्टूबर 2016 में एन लोकेश के पास 14.50 करोड़ की संपत्ति थी जोकि फरवरी 2017 के अंत तक 330 करोड़ रुपए हो गई है। 34 साल के लोकेश ने राज्य विधानपरिषद का चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल किया था और इसी दौरान अपनी संपत्ति का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा। हालांकि खुद एन लोकेश का कहना है कि उन्होंने इन पांच महीने में कोई नई संपत्ति नहीं खरीदी है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संपत्ति की मार्केट वैल्यू में इजाफा हुआ है। (विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

March 9, 2017