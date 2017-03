14 मार्च, सुबह 11 बजे न्यूज अपडेट: मनोहर पर्रीकर के सीएम बनने पर संशय, बेंगलुरु में भाजपा सदस्य की हत्या, शेयर बाजार में उछाल

मनोहर पर्रीकर के सीएम बनने पर संशय

गोवा में पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर के सीएम बनने पर फिलहाल संशय है। सुप्रीम कोर्ट में पर्रीकर के शपथ ग्रहण पर कांग्रेस की याचिका की सुनवाई हुई है। कोर्ट ने कांग्रेस को फटकार लगाई है और भाजपा को जल्द से जल्द बहुमत साबित करने को कहा है साथ ही कांग्रेस से पूछा है कि उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा क्यों पेश नहीं किया। (विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

बेंगलुरु में भाजपा सदस्य की हत्या

बेंगलुरु में एक भाजपा सदस्या की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। मारे गए भाजपा नेता भारतीय जनता पार्टी के एक नगर पालिका सदस्य थे। मंगलवार सुबह जब यह हमला किया गया तब नेता मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, हालांकि आशंका जताई जा रही है कि यह जमीन से जुड़ा विवाद हो सकता है। वासु की पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं।

शॉप क्‍लूज के फाउंडर का गुस्सा

ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट शॉप क्‍लूज के फाउंडर के फाउंडर संदीप अग्रवाल ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पत्नी ने ना सिर्फ बेबफाई की है, बल्कि कंपनी भी हड़प ली है। अग्रवाल ने अपनी पत्नी राधिका और कंपनी के सह संस्थापक संजय सेठी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस भी दर्ज कराया है। (विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

शेयर बाजार में उछाल

5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का सीधा असर शेयर बाजार में देखने को मिला है। चुनाव नतीजें आने के बाद मंगलवार को पहली बार शेयर बाजार खुला और इसमें उछाल देखने को मिली है। सेंसेक्स 473.36 पॉइन्ट मजबूत होकर 29419.59 पर खुला। वहीं निफ्टी 9076.75 पर खुला। गौरतलब है कि 11 मार्च को चुनाव नतीजे आए और उस दिन शनिवार के कारण बाजार बंद था। इसके बाद रविवार और सोमवार को होली के चलते छुट्टी थी।

दिल्ली: JNU के छात्र ने आत्महत्या की, पंखे से लटकता मिला शव

