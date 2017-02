11 बजे का न्यूज अपडेट : इस वक्त की सभी बड़ी खबरें यहां पढ़ें

उत्तर प्रदेश राज्य में तीसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। इसके लिए 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान हो रहा है। वोट डालने पहुंच रहे सभी वीआईपी कैंडिडेट अपनी पार्टी की जीत का भरोसा दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों ने अपनी पार्टी के 300 से ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा दिखाया। वहीं अखिलेश ने भी जीत का भरोसा दिखाया। इसी बीच शिवपाल के काफिले पर पत्थर फेंके जाने का मामला भी सामने आया। पूरी खबर यहां पढ़े

जाने-माने एक्टर रविकिशन ने भारतीय जनता पार्टी ज्वॉइन कर ली है। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी के सामने बीजेपी ज्वॉइन की। मनोज तिवारी और रवि किशन अच्छे दोस्त हैं। पूरी खबर यहां पढ़े

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इरोम शर्मिला की पार्टी को चंदे के तौर पर 50,000 रूपये दिए हैं। उन्होंने ट्विटर पर चंदा देने की घोषणा की। इरोम ने पिछले साल ही 16 साल की पुरानी अपनी भूख हड़ताल खत्म की है। वह मणिपुर के सीएम ओकराम इबोबी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। मणिपुर में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। इरोम के पास पैसे और कार्यकर्ता दोनों की ही कमी है। पर्चा भरने के लिए वह 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहुंची थीं। पूरी खबर यहां पढ़े

नागालैंड में सत्ताधारी पार्टी के 40 विधायक सीएम बदलने की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने असम के कांजीरंगा पार्क में बने रिसॉर्ट में खुद को कैद भी कर दिया है। उन सब की मांग है कि मुख्यमंत्री टी आर जीलैंग को हटाकर नाईफ्यू रियो को सीएम बनाया जाए। रियो पहले भी सीएम रह चुके हैं। लेकिन उनपर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा था। उसके बाद उन्हें हटा दिया गया था। 60 विधायकों की असेंबली में कोई विपक्ष नहीं है। सभी के सभी डेमोक्रेटिक अलाइंस ऑफ नागालैंड (DAN) गठबंधन के हैं। इसमें 49 NPF, 4 बीजेपी और सात निर्दलीय विधायक हैं। पूरी खबर यहां पढ़े

First Published on February 19, 2017 11:15 am