11 फरवरी, सुबह 10 बजे न्यूज अपडेट: यूपी चुनाव की वोटिंग से लेकर भारत बांग्लादेश के मैच तक

यूपी में आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। इसमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज जिलों में की 73 सीटों पर मतदान हो रहा है। पढ़ें पूरी खबर

NIA की जांच में पता चला है कि अबू धाबी के एक संगठन की मदद से तीन भारतीय लोगों ने नौ भारतीय युवाओं को आतंकी संगठन ISIS में शामिल करके सीरिया भेजा था। जिन लोगों को सीरिया भेजा गया वे तमिलनाडु और तेलंगाना के थे। प्लान में शामिल तीनों लोगों को UAE से जनवरी 2016 में भारत लाया गया था। पढ़ें पूरी खबर

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी के भतीजे की आपसी झड़प में 10 फरवरी को मौत हो गई। आकांक्ष सेन की जिन लोगों से लड़ाई हुई थी उन्होंने उसको BMW कार से तीन बार कुचला था। आकांक्ष की हत्या के पीछे आपसी रंजिश का कारण बताया जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर

भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। भारत 687 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करके मजबूत स्थिति में है। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश दो विकेट गंवा चुका है। भारत आज ही मैच खत्म करके पारी से जीतने की कोशिश में होगा। पढ़ें लाइव अपडेट

First Published on February 11, 2017 10:13 am