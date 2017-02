पंजाब और गोवा में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। गोवा में 40 सीट हैं और पंजाब में 117 सीट। दोनों जगहों पर एक ही चरण में वोटिंग हो रही है। पंजाब में कई जगह ईवीएम मशीन के खराब होने की भी जानकारी मिली। जिसकी वजह से वोटिंग देरी से शुरू हुई। गोवा की खबर को विस्तार से पढ़ें, पंजाब की खबर को विस्तार से पढ़ें

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही 100 रुपए के भी नए नोट लाएंगे। हालांकि, इनके आने से पुराने पहले से चलन में नोट बंद नहीं होंगे। इन नए नोटों पर नए गवर्नर उर्जित पटेल के साइन होंगे। खबर को विस्तार से पढ़ें

मायावती ने ऐलान किया है कि अगर वह फिर से यूपी की सत्ता में आएंगी तो इस बार मूर्तियां नहीं बनाएंगी। मायावती ने कहा कि “अब आने वाले कार्यकाल में मूर्ति स्‍थापित नहीं की जाएगी, क्‍योंकि यह काम पहले ही पूरा कर लिया गया है। इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने और विकास में लगेगी। मरी सरकार गरीबों को लैपटॉप-मोबाइल की जगह आर्थिक मदद देंगे।” खबर को विस्तार से पढ़ें

राजस्थान की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) की प्रोफेसर निवेदिता मेनन के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत की है। यूनिवर्सिटी के लोगों का कहना है कि निवेदिता मेनन ने सेना और कश्मीर पर विवादित बयान दिया था। हालांकि, निवेदिता मेनन ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। खबर को विस्तार से पढ़ें

First Published on February 4, 2017 10:10 am