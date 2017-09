राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पांच राज्यों में नियुक्त किए नए गवर्नर, इन्हें मिली जिम्मेदारी

राष्ट्रपति ने देश के पांच राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। जिन राज्यों के गवर्नरों को बदला गया है, उनमें मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार शामिल हैं। अब मेघालय के नए गवर्नर गंगा प्रसाद होंगे। जबकि जगदीश मुखी को असम, ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को अरुणाचल प्रदेश, बनवारी लाल पुरोहित को तमिलनाडु और सत्यपाल मलिक को बिहार का गवर्नर बनाया गया है। जबकि एडमिरल (सेवानिवृत्त) देवेंद्र कुमार जोशी को अंडमान निकोबार का उप राज्यपाल नियुक्त किया है।

Pres Ram Nath Kovind appoints Admiral(Retd) Devendra Kumar Joshi as Lieutenant Guv of Andaman&Nicobar Islands in place of Prof Jagdish Mukhi — ANI (@ANI) September 30, 2017

#FLASH: Banwarilal Purohit appointed as the Governor of Tamil Nadu, Ganga Prasad as the Governor of Meghalaya pic.twitter.com/abwnUX48Mj — ANI (@ANI) September 30, 2017

Brig. (Dr.) B. D. Mishra (Retd.) appointed as the Guv of Arunachal Pradesh & Satya Pal Malik as the Guv of Bihar — ANI (@ANI) September 30, 2017

Jagdish Mukhi has been appointed as the Governor of Assam — ANI (@ANI) September 30, 2017

