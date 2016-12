8 महीने तक करता रहा लड़की से बलात्कार, शादी की बात चली तो मंगेतर को भेज दिए अश्लील वीडियो, टूट गया रिश्ता

मुंबई के साकीनाका से गुरुवार को एक 45 वर्षीय शादीशुदा शख्स को गिरफ्तार किया गया है। यह आदमी पिछले 8 महीनों से कथित रूप से अपनी 22 वर्षीय पड़ोसी का बलात्कार कर रहा था। रद्दी माल का काम करने वाले आरोपी शकूर खान ने लड़की से बलात्कार का वीडियो भी बना लिया और उसके मंगेतर को भेज दिया, जिसके बाद दोनों का रिश्ता भी टूट गया।

लड़की के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने कहा है कि खान ने पहले तो उनकी बेटी को नशीला पदार्थ पिलाया और इसके बाद उन्हीं के घर में उससे बलात्कार किया। शिकायत में कहा गया कि शकूर खान ने उनकी बेटी का वीडियो भी बना लिया था, जिसे इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी देकर उसने कई बार लड़की से रेप किया।

एक पुलिस अफसर ने बताया कि खान ने लड़की का चरित्र खराब करने के लिए उसके मंगेतर को कई मैसेज भी किए थे। अफसर ने कहा, यह जानने के बावजूद कि चेतावनियों के बाद भी उसका मंगतेर उससे शादी करना चाहता है, खान ने लड़की की अश्लील तस्वीरें उसके मंगेतर को भेज दीं, जिसके बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। खान को सोमवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और उसके फोन की फॉरेंसिक जांच की जा रही है।

आपको बता दें कि इससे पहले सितंबर में उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर में रेप करने के बाद उसका वीडियो इंटरनेट पर डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। रेप करने वाले बदमाशों ने वीडियो बनाकर महिला के पति को भी भेज दिया था। इस घटना के बाद गुस्साए पति ने महिला को घर से बाहर निकाल दिया था। जब महिला शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास पहुंची तो उसने भी उसकी पूरी बात सुने बिना ही मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया था। महिला के मुताबिक उसपर पुलिस दबाव बना रही थी कि वह मामले की शिकायत नहीं करे। पीड़िता की मानें तो उसे इंदिरा आवास और एक लाख बीस हजार रुपये का ऑफर भी दिया जा रहा था। महिला का कहना है कि इस मामले को दबाने के लिए कई लोग लगे हुए हैं उसमें पुलिस भी शामिल है।

First Published on December 24, 2016 9:42 am