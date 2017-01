अब 3 बार ही दे सकेंगे NEET, जनरल कैटिगरी के छात्र 25 साल की उम्र तक ही दे पाएंगे परीक्षा

देशभर में मेडिकल की परीक्षा देने वाले छात्र अब 3 बार नैशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट यानी नीट दे पाएंगे। इससे हजारों छात्रों की उम्मीदों को झटका लग सकता है। इसी के साथ छात्रों के लिए एक उम्र सीमा भी तय की गई है। मंगलवार को दिल्ली में हुई यूजीसी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। नीट परीक्षा देने के लिए न्यूनतम उम्र 17 साल है। जनरल कैटिगरी के छात्र 25 साल की उम्र तक नीट परीक्षा दे सकते हैं, जबकि आरक्षित श्रेणी के लिए यह उम्र 30 साल है। महाराष्ट्र डायरेक्टोरेट अॉफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (डीएमईआर) के डायरेक्टर डॉ. प्रवीन सिंगारे ने टीओआई को बताया कि अब तक नीट देने के लिए कोई अधिकतम उम्र या परीक्षा देने की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं थी। उन्होंने इसे अच्छा फैसला बताया। उन्होंने बताया कि कुछ छात्र एेसे हैं जो टेस्ट देते रहते हैं और जब उनका नंबर नहीं आता तो बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस नियम से कोचिंग क्लासेज के टीचर्स को भी अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा। जल्द ही इसकी जानकारियां छात्रों तक पहुंचा दी जाएंगी।

टाइम्स अॉफ इंडिया से एक एक्सपर्ट ने कहा, कभी-कभी कोचिंग क्लासेज छात्रों को गुमराह कर देती हैं और कभी-कभी उनके साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है। मेडिकल कॉलेज के प्रिसिंपलों ने कहा, उम्र और परीक्षा देने की अटेप्ट्स को सीमित करने से छात्र सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देंगे, जिसमें उनकी दिलचस्पी होगी।

दो साल पहले अॉल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट दोबारा आयोजित कराना पड़ा था, क्योंकि 15-20 लाख रुपये देने पर छात्रों को परीक्षा के समय 90 सवालों के जवाब बता दिए गए थे। एआईपीएमटी-2015 स्कैंडल में 45 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें उनकी कमर पर एक बेल्ट बंधी हुई थी, जिसमें एक सिम कार्ड और ब्लूटूथ लगा हुआ था, जिसके जरिए सवालों के जवाब उनतक पहुंच रहे थे। इस बारे में पूरे भारत का आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में 17 साल के छात्रों से मुकाबला कर रहे पुराने छात्रों का आंकड़ा हर साल बढ़ रहा था। 2007 के सीईटी में 12000 पुराने छात्रों ने भाग लिया, जबकि 2008 में यह आंकड़ा बढ़कर 13,568 हो गया। डीएमईआर के आंकड़ों के मुताबिक परीक्षा देने वाले सबसे बड़े छात्र की उम्र 38 साल और करीब 100 से ज्यादा छात्र 30 साल के आसपास थे।

First Published on January 25, 2017 8:19 am