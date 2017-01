कांग्रेस में शामिल होकर नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी को बताया कैकेयी, कहा- वे पैदायशी कांग्रेसी हैं

पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दिल्‍ली कांग्रेस मुख्‍यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनके निशाने पर अकाली दल और बादल परिवार रहा। भाजपा के खिलाफ वे नरम नजर आए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी पर पूछे गए सवाल को टाल गए। उन्‍होंने कहा कि वे पंजाब के हित के हित के लिए कांग्रेस में आए हैं। वे पैदायशी कांग्रेसी हैं। आज वे अपने घर लौट आए हैं। सिद्धू ने अपनी पुरानी पार्टी भाजपा को कैकेयी और कांग्रेस को कौशल्‍या बताया। उन्‍होंने कहा, ”लोग कहते हैं सिद्धू पार्टी को मां कहता था। लेकिन मां तो कैकेयी भी थी। सबको पता है मंथरा कौन है पंजाब में।”

अकाली दल और प्रकाश सिंह बादल पर हमला बोलते हुए उन्‍होंने कहा, ”भाग बाबा बादल भाग, कुर्सी खाली कर, पंजाब की जनता आती है।” सिद्धू ने कहा कि पंजाब में नशेखोरी की समस्‍या राजनेताओं के कारण हैं। यहां पर पुलिस को कठपुतली बना दिया गया है। वे बोले कि पंजाब में युवाओं की जिंदगियां उजाड़ी जा रही हैं। अकाली दल पवित्र जमात था जो अब जायदाद बन गया है। बादल ने लूटकर अपना घर भरा हैं। उनकी नीयत में खराबी हैं। बादल ने पंजाब को बेच दिया। वे उनको बेनकाब कर देंगे। पंजाब की हालत पर फिल्‍म भी बन रही है बादल को यह भी नहीं दिखता।

पंजाब कांग्रेस के अध्‍यक्ष कैप्‍टन अमरिंदर सिंह के साथ अपने रिश्‍तों को लेकर सिद्धू ने कहा कि जब दो देश आमने-सामने बैठकर अपनी समस्‍याएं दूर सकते हैं तो दो लोग क्‍यों नहीं। भाजपा छोड़ने के सवाल पर उन्‍होंने जवाब दिया कि भाजपा ने गठबंधन चुना और उन्‍होंने पंजाब को। भाजपा से उनका मनमुटाव नहीं था। सारा पंजाब जानता है कि उन्‍हें दूर रखने की साजिश रची गई। जब अमृतसर से कोई लड़ने को कोई तैयार नहीं थे तब वे लड़े और जीते। उन्‍हें दिल्‍ली से लड़ने को कहा गया लेकिन वे भगौड़ा नहीं बनना चाहते थे। आम आदमी पार्टी के सवाल पर सिद्धू बोले कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। आप से किसी तरह की मांग नहीं की गई। उन्‍होंने खुद की डिप्‍टी सीएम बता दिया। प्रेस कांफ्रेंस में उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूछे गए सवाल को टाल दिया। हालांकि उन्‍होंने कहा कि राजनीति में आज विश्‍वास की कमी है।

First Published on January 16, 2017 11:26 am