2000 के नोट की शक्ल में डिजाइन किया गया शादी का कार्ड, बना हुआ चर्चा का विषय

नोटबंदी के बाद 2000 का नोट आया जिसे लेकर लोगों के बीच काफी चर्चा रही। वहीं अब इसी 2000 के नोट का शादी के कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला यह है कि नई करेंसी वाले 2000 के नोट के ही जैसे एक शादी का कार्ड तैयार किया गया है, नोट जैसे दिखने वाला यह शादी का कार्ड इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसकी तारीफ़ और आलोचना दोनों ही हो रही हैं।

नोट नुमा प्रिंट इस शादी कार्ड के मुताबिक आज यानी 17 जनवरी 2017 को शादी का आयोजन है। शादी में दुल्हन का नाम कृतिका और दूल्हे का नाम विशाल दर्शाया गया है। शादी के इस कार्ड को बकायदा नई करेंसी 2000 के नोट का कलर, आकार, शक्ल, दी गई है। इसके अलावा इसके उपर न्यू लाईफ बैंक लिखा हुआ है। नोट नंबर में की जगह शादी की तारीख़ 17 जनवरी 2017 लिखी हुई है।

इसके अलावा नोटनुमा शादी के कार्ड में शादी और कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी दी गई है। इस कार्ड और कार्यक्रम में कितनी सच्चाई है यह तो पता नहीं चल सका है पर यह कार्ड इस समय देश भर में हंसी और चर्चा का विषय बना हुआ है।

शादी के कार्ड का यह डिजाइन जिसने भी सोचा हो वह भले ही उसके लिए कुछ अलग तरीका हो सकता है लेकिन सूत्रों की मानें तो इस तरह से कार्ड छपवाकर भारतीय मुद्रा का मज़ाक उड़ाया गया है। साथ ही हंसी का पात्र बना कर देशभक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इस तरह का कार्ड प्रिंट करवाने वाले और करवाने वाले व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

First Published on January 17, 2017 10:51 am