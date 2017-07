क्या नरेन्द्र मोदी सरकार सचमुच में दुनिया की सबसे भरोसेमंद गवर्नमेंट है? ये है सच्चाई

कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें दावा किया गया है कि भारत की नरेन्द्र मोदी सरकार दुनिया सबसे विश्वसनीय सरकार है। इस रिपोर्ट का मतलब थे था कि भारत के लोग अपने देश की सरकार पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 73 फीसदी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भरोसा करते हैं। ये डाटा दुनिया में सबसे अधिक है। जबकि दूसरे नंबर पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो हैं, तीसरे नंबर पर तुर्की है, जबकि चौथे और पांचवें नंबर पर क्रमश: रूस और जर्मनी है। इस खबर को भारत के साथ साथ दुनिया भर में प्रमुखता मिली। लेकिन हम आपको बता दें कि ये डाटा गलत है और जनता का भरोसा जीतने में नरेन्द्र मोदी सरकार दुनिया में पहले नंबर पर नहीं हैं।

