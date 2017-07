नरेंद्र मोदी से करनी हो बात या फिर सुनानी हो फरियाद, ये है प्रधानमंत्री का फोन नंबर, ई-मेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स

भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। एक सेलिब्रिटी की तरह ही वह लोगों में लोकप्रिय है और लोग उन्हें फॉलो करते हैं। लाखों की संख्या में लोग कई कारणों की वजह से उनसे मिलना चाहते हैं। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे उनकी सरकार के काम की तुलना करने, आदेश की आलोचना करना, शिकायत और फरियाद या फिर सिर्फ अपने देश के नेता से बात करना। आमतौर पर प्रधानमंत्रियों को जनता से सीधे सार्वजनिक संपर्क अछूता रहता है, लेकिन पीएम मोदी इस मामले में एक अफवाद स्वरुप साबित हुए हैं। पीएम मोदी लोगों को अपने तक और अपनी टीम पहुंचने की पूरा इजाजत देते हैं। इस तरह से आप चाहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क कर सकते हैं।

सोशल मीडिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले और प्रतिक्रिया देने वाले राजनेताओं में शुमार किए जाते हैं। वेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्हें फॉलो करके, उनसे संपर्क कर सकते हैं।

फेसबुक (Facebook): http://www.facebook.com/narendramodi

ट्विटर (Twitter): http://twitter.com/narendramodi

आप इन हैंडल्स के जरिए पीएम मोदी को अपने ट्वीट में टैग भी कर सकते हैं: @PMOIndia or @Narendramodi.

गूगल प्लस (Google Plus): http://plus.google.com/+NarendraModi

यूट्यूब (Youtube): http://www.youtube.com/user/narendramodi

जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के लिए विभिन्न माध्यमों से आने वाले संदेशों पर प्रतिक्रिया देना संभंव नहीं है। हालांकि इस काम के लिए उनके पास एक टीम है। पीएम मोदी की टीम संदेशों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के साथ लोगों की शिकायतें भी सुनती है।

पीएम मोदी से ई-मेल के जरिए जुड़ें

प्रधानमंत्री कार्यालय से connect@mygov.nic.in के जरिए जुड़ा जा सकता है। यह अकाउंट विशेष तौर पर लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बनाया गया है। कोई भी पीएमओ को सार्वजनिक शिकायतों या शासन संबंधी मुद्दों के लिए लिख सकता है। पीएम मोदी से इन ईमेल आईडी के जरिए भी जुड़ा जा सकता है- narendramodi1234@gmail.com और उनका पीएमओ ई-मेल आईडी: connect@mygov.nic.in.

इसके अलावा कोई पीएम मोदी से इस पते पर अपनी शिकायत भी भेज सकते हैं:

Web Information Manager, South Block, Raisina Hill, New Delhi -110011 — Phone Number – +91-11-23012312

Fax – +91-11-23019545 , 23016857.

अगर आप पीएम मोदी से http://pmindia.gov.in के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो अपने खत में लिखना होगा- “Honourable Prime minister of India” और इस पीएम मोदी का आधिकारिक पता (7, Race Course Road, New Delhi) लिखना होगा, जिसे बाद यह सीधे पीएम मोदी तक पहुंच जाएगा।

जनता के साथ बातचीत के लिए ई-गवर्नेंस का भी इस्तेमाल करते हैं पीएम मोदी

सार्वजनिक शिकायत निवारण के लिए के लिए एक पोर्टल मौजूद है, जिसप पर सीधे पीएम मोदी को अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं, जरुरत पड़े तो अटैचमेंट भी भेज सकते हैं। पीएम मोदी इस पोर्टल के जरिए लोगों ने सुझाव, फीडबैक, शिकायत, बधाई, मिलने का समय तथा अनुरोध संदेश देखते हैं। आप पीएम मोदी को इस पते पर लिख सकते हैं- http://pgportal.gov.in/pmocitizen/Grievancepmo.aspx.

MyGov.in पोर्टल भी लोगों को संपर्क स्थापित करने के लिए बहुत से विकल्प प्रदान करता है। यहां आप टॉक, रेडियो प्रसारण, मंच की चर्चा आदि के दौरान लाइव बातचीत कर सकते हैं। टीम पीएमओ सक्रिय रूप से यहां प्रतिक्रिया करता है http://www.mygov.in/home/61/discuss/

फोन नंबर

अगर आप पीएम मोदी से संपर्क करने का पारंपरिक तरीका अपना चाहते हैं और उनके घर या ऑफिस पर फोन, फैक्स करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

PMO: 011-23012312

PMO Fax: 011-23016857

PM Modi’s contact numbers: 011-23015603, 11-23018939, 011-23018668

PMO helpline: +91-1800-110-031

