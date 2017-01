तलाकशुदा महिला के घर के पास देखा तो लोगों ने मुस्लिम शख्स को पोल से बांधा, नंगा कर बुरी तरह पीटा

मोरल पुलिसिंग की एक संदिग्ध घटना में एक 47 वर्ष के व्यक्ति को नंगा करके बुरी तरह पीटा गया। यह घटना केरल में त्रिशूर जिले के कोडुन्गल्लुर इलाके में शनिवार रात को हुई। पुलिस ने बताया कि पांच लोगों के एक ग्रुप ने मछुआरे अब्दुल सलाम नाम के शख्स के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि अब्दुल एक तलाकशुदा महिला के घर के पास देखा था, जो घर में अकेली रहती है। इसके बाद वह लोग अब्दुल को एक सड़क पर ले गए, नंगा किया और बिजली की खंबे से बांध दिया। इतना ही नहीं, अब्दुल को फिर बुरी तरह पीटा गया।

पुलिस ने बताया कि मुस्लिम शख्स को करीब एक घंटे तक पीटा गया और फिर वहीं छोड़ दिया गया। आरोपियों ने शख्स से उसकी सोने की चेन और 3000 रुपए भी छीन लिए। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अब्दुल को बचाया। पिटाई से मुस्लिम युवक के तीन दांत भी टूट गए। पहले अब्दुल को एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था, जिसके बाद उसे कोच्ची के अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि अब्दुल ने आरोपियों की पहचान कर ली है, लेकिन अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

First Published on January 17, 2017 9:04 am