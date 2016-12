मुलायम सिंह यादव ने उत्‍तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है कि आपने अलग लिस्‍ट कैसे जारी की। आपके खिलाफ अनुशासनात्‍मक कार्रवाई क्‍यों ना की जाए। नोटिस रामगोपाल यादव को भी दिया गया है। उन्‍हें सार्वजनिक रूप से पार्टी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर नोटिस दिया गया है। हालांकि इसका जवाब देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। वहीं इस नोटिस के बाद रामगोपाल यादव ने राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन बुलाया है। यूपी चुनावों के लिए मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव अब तक 396 अधिकारिक उम्मीदवारों घोषित कर चुके हैं।

गौरतलब है कि अखिलेश ने गुरुवार (29 दिसंबर) को उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपनी लिस्‍ट जारी की थी। इसमें कई नाम मुलायम सिंह यादव की लिस्‍ट से अलग हैं। सूची में उन सभी मंत्रियों के नाम शामिल थे, जिनके नाम बुधवार को घोषित सूची में टिकट काटे गए थे। बुधवार(28 दिसंबर) को जारी सूची में ज्यादातर नाम अखिलेश के प्रतिद्वंद्वी और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के करीबी लोगों के थे। गुरुवार देर रात जारी सूची में अखिलेश के करीबी मंत्री अरविंद सिंह गोप को फिर बाराबंकी की रामनगर सीट से, राज्य मंत्री पवन पाण्डेय को दोबारा अयोध्या से और कैबिनेट मंत्री रामगोविन्द चौधरी को बलिया की बांसडीह सीट से टिकट दिया गया है। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बुधवार को 325 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। उनका कहना था कि यह सूची बहुत सोच-समझकर बनाई गई है और अब इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह उन मंत्रियों और विधायकों को दोबारा टिकट देने के लिए मुलायम से बात करेंगे, जिन्होंने अच्छा काम किया है और चुनाव जीतने की स्थिति में है।

SP Chief Mulayam Singh Yadav issues a show cause notice to UP CM Akhilesh Yadav for issuing candidate list separately. pic.twitter.com/PToNeiz1ds — ANI UP (@ANINewsUP) December 30, 2016

SP Chief Mulayam Singh Yadav issues a show cause notice to Ram Gopal Yadav for talking against the party line in media. pic.twitter.com/eR5MWZvwvJ — ANI UP (@ANINewsUP) December 30, 2016

बता दें कि पिछले कुछ महीनों से मुलायम व शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं। इस पर पिछले दिनों मुलायम ने शिवपाल और अखिलेश के बीच सुलह भी कराई थी। उन्‍होंने साफ कर दिया था कि वे शिवपाल और अमर सिंह को नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश यादव का साथ देने वाले रामगोपाल को पार्टी से निकाल भी दिया गया था लेकिन फिर से शामिल कर लिया गया था।

Ram Gopal Yadav issues statement; calls for emergency national executive meet of SP on 1 Jan, urges members to join in party’s favour. pic.twitter.com/0wP0bXK4u7 — ANI UP (@ANINewsUP) December 30, 2016

First Published on December 30, 2016 5:15 pm