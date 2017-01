हुई बड़ी गड़बड़: अबु धाबी के शहजादे की बात समझ ही नहीं पाए पीएम नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में उस समय बड़ी गड़बड़ी हो गई जब प्रधानमंत्री मोदी भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर आए अबु धाबी के शहजादे की बात को समझ ही नहीं पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि interpreter (अनुवादक) मौजूद नहीं था। अबु धाबी के राजकुमार मोहम्मद बिन जायेद बुधवार को दोनों देशों की बातचीत के दौरान हैदराबाद हाउस में बोल रहे थे। अनुवादक समय से देरी से पहुंचा और सुरक्षा कारणों के चलते उसे अंदर जाने की आज्ञा नहीं दी गई। हालांकि जब राजकुमार अरबी में बोल रहे थे तब समझ ना आने के बावजूद भी पीएम मोदी हेडफोन लगाकर सुनते रहे

गणतंत्र दिवस पर अतिथि हैं अबु धाबी के राजकुमार

गौरतलब है कि भारत ने गुरुवार को हो रहे 68वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में अबु धाबी के राजकुमार मोहम्मद बिन जायेद का बुलाया है। वह मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं बड़े उद्योगपतियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मंगलवार को यहां पहुंचे। बुधवार को हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की गई और एक दर्जन से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले दोनों नेताओं ने यहां प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर करीब एक घंटे तक अकेले में बातचीत की।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 26, 2017 11:28 am